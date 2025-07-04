То, что точно стоит попробовать на выходных: оригинальный шашлык из хека

Сочный шашлык – это не всегда про свинину или другое мясо. Рыба – это отличная опция разнообразить досуг в кругу близких.

Пойти на природу и пожарить что-то вкусненькое на огне – отличный план для того, чтобы перезарядить свою энергетическую батарейку. 24 Канал предлагает приготовить шашлык из хека по рецепту из TikTok innakluchnik31.

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Рецепт шашлыка из хека

Время : 45 минут + маринование

: 45 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма хека;

– соль и перец по вкусу;

– мука для панировки;

– 2 – 3 лука;

маринад:

– 350 граммов кетчупа чили;

– 50 граммов масла;

– 50 граммов уксуса;

– 150 миллилитров воды;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 50 граммов сахара.

Приготовление:

Зачищаем рыбу от плавников и нарезаем порционными кусочками. Солим и перчим рыбу, обжариваем в муке. Смешиваем все ингредиенты для маринада. Лук нарезаем кольцами. Выкладываем в миску рыбу с луком, заливаем маринадом и оставляем мариноваться. На природе можно слегка припечь рыбу на огне.

Приятного аппетита!

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