Шашлык будет неповторимым: маринуем сочное мясо по рецепту Павы
- Шашлык – прекрасная возможность провести время с родными и близкими.
- С правильным маринадом мясо получится просто незабываемым.
Пожарить мясо на выходных – отличная возможность провести время с родными и близкими. В такие моменты хочется, чтобы все было идеально, особенно – любимое блюдо.
Победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский, известный как Пава, поделился своим рецептом идеального шашлыка. 24 Канал рекомендует обязательно сохранить рецепт, которым известный шеф поделился в своем инстаграме.
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Рецепт маринада для шашлыка
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 килограмма свиного ошейка;
– 600 граммов лука;
– 3 веточки розмарина;
– 0,5 чайной ложки копченой паприки;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 200 миллилитров соевого соуса;
– 200 миллилитров кефира;
– 200 миллилитров газированной воды;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 50 миллилитров растительного масла;
– соль, перец черный по вкусу.
Приготовление:
Свинину нарежьте кусочками среднего размера, как для приготовления шашлыка.
Лук очистите от шелухи и порежьте полукольцами.
В глубокой миске смешайте все компоненты для маринада.
Добавьте в маринад мясо и лук, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек хорошо покрылся смесью.
Оставьте свинину мариноваться минимум на 2 часа, примерно раз в полчаса перемешивайте.
Если маринуете мясо на ночь, повторное перемешивание не требуется.
Приятного аппетита!
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