Шашлык будет неповторимым: маринуем сочное мясо по рецепту Павы

Пожарить мясо на выходных – отличная возможность провести время с родными и близкими. В такие моменты хочется, чтобы все было идеально, особенно – любимое блюдо.

Победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский, известный как Пава, поделился своим рецептом идеального шашлыка. 24 Канал рекомендует обязательно сохранить рецепт, которым известный шеф поделился в своем инстаграме. К теме Он куда вкуснее окрошки: готовим аутентичный украинский суп холодник: рецепт маринада для шашлыка Рецепт маринада для шашлыка Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты:

– 3 килограмма свиного ошейка;

– 600 граммов лука;

– 3 веточки розмарина;

– 0,5 чайной ложки копченой паприки;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 200 миллилитров соевого соуса;

– 200 миллилитров кефира;

– 200 миллилитров газированной воды;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль, перец черный по вкусу. Приготовление: Свинину нарежьте кусочками среднего размера, как для приготовления шашлыка. Лук очистите от шелухи и порежьте полукольцами. В глубокой миске смешайте все компоненты для маринада. Добавьте в маринад мясо и лук, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек хорошо покрылся смесью. Оставьте свинину мариноваться минимум на 2 часа, примерно раз в полчаса перемешивайте. Если маринуете мясо на ночь, повторное перемешивание не требуется. Приятного аппетита! Наслаждаемся ими круглый год: как заготовить чесночные стрелки.