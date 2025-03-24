Этот пирог может стоять целую неделю: погружаемся в магию шоколадно-орехового наслаждения

Этот пирог гарантирует, что вам не нужно будет беспокоиться о чем-то вкусненьком к чаю или кофе несколько дней. И главное – даже спустя некоторое время он на вкус так же, как будто его только что вынули из духовки.

Сочетание шоколадных и ореховый ноток в нежном тесте создает просто непревзойденный вкусовой ансамбль, и все это за считанные минуты! Приготовьте этот пирог раз – и растягивайте удовольствие, сколько угодно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel. К теме Быстрый торт – это вполне реально: все подруги попросят вас научить его готовить Рецепт шоколадно-орехового пирога Время : 15 минут + выпекание

: 15 минут + выпекание Порций: 12 Ингредиенты:

– 200 граммов сахара;

– 170 граммов арахисового масла;

– 120 миллилитров молока;

– 115 граммов мягкого сливочного масла;

– 2 яйца;

– 60 миллилитров растительного масла;

– 60 миллилитров сливок 18%;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 100 граммов шоколада. Приготовление: Просейте соль, муку и разрыхлитель в среднюю миску. Отдельно смешайте молоко и сливки. В миксере взбейте масло, арахисовое масло, масло и сахар. Когда мы получим кремообразную консистенцию, постепенно вбиваем яйца. В конце добавьте ванильный экстракт. Постепенно по очереди добавляем муку и молоко. Измельчите шоколад и добавьте его в тесто. Переложите тесто на противень, застеленный бумагой для выпекания. Выпекайте при 180 градусах примерно 45 минут. Приятного аппетита! И не все знают правильный ответ: нужно ли мыть бананы перед употреблением.