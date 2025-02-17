Банка сардин и несколько минут: рецепт ароматного и простого домашнего супа

Домашний суп – прекрасная возможность собрать родных за обеденным столом. И надо совсем немного, чтобы на столе стояло горячее и аппетитное первое блюдо.

Банка сардин и несколько овощей – вот и все, что нужно для приготовления вкусного и питательного супа, которому будет рада вся семья. Кроме того, он не займет много времени и усилий, что особенно актуально для занятых хозяек, передает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт супа с сардиной

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов картофеля;

– 1 морковка;

– 1 лук;

– 1 банка "Сардины в масле";

– 1 плавленый сырок;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– лавровый лист;

– соль, перец и специи по вкусу;

– зелень для подачи.

Приготовление:

Нарежьте картофель мелкими кубиками, положите в кипящую воду, добавьте лавровый лист и варите 20 минут. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь. Затем соедините, добавьте томатную пасту и варите 2 – 3 минуты. Когда картофель почти сварится, добавьте сардины вместе с маслом в кастрюлю. Продолжайте варить еще 5 – 10 минут. Добавьте зажарку к супу, доведите до кипения и введите сыр, тщательно перемешивая, пока сыр полностью не растворится. Перед подачей украсьте суп зеленью.

Приятного аппетита!

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