Банка сардин и несколько минут: рецепт ароматного и простого домашнего супа
Домашний суп – прекрасная возможность собрать родных за обеденным столом. И надо совсем немного, чтобы на столе стояло горячее и аппетитное первое блюдо.
Банка сардин и несколько овощей – вот и все, что нужно для приготовления вкусного и питательного супа, которому будет рада вся семья. Кроме того, он не займет много времени и усилий, что особенно актуально для занятых хозяек, передает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт супа с сардиной
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов картофеля;
– 1 морковка;
– 1 лук;
– 1 банка "Сардины в масле";
– 1 плавленый сырок;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– лавровый лист;
– соль, перец и специи по вкусу;
– зелень для подачи.
Приготовление:
- Нарежьте картофель мелкими кубиками, положите в кипящую воду, добавьте лавровый лист и варите 20 минут.
- Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь.
- Затем соедините, добавьте томатную пасту и варите 2 – 3 минуты.
- Когда картофель почти сварится, добавьте сардины вместе с маслом в кастрюлю. Продолжайте варить еще 5 – 10 минут.
- Добавьте зажарку к супу, доведите до кипения и введите сыр, тщательно перемешивая, пока сыр полностью не растворится.
- Перед подачей украсьте суп зеленью.
Приятного аппетита!
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