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17 февраля, 08:40
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Банка сардин и несколько минут: рецепт ароматного и простого домашнего супа

Лилия Имбировская-Сиваковская

Домашний суп – прекрасная возможность собрать родных за обеденным столом. И надо совсем немного, чтобы на столе стояло горячее и аппетитное первое блюдо.

Банка сардин и несколько овощей – вот и все, что нужно для приготовления вкусного и питательного супа, которому будет рада вся семья. Кроме того, он не займет много времени и усилий, что особенно актуально для занятых хозяек, передает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт супа с сардиной

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов картофеля;
– 1 морковка;
– 1 лук;
– 1 банка "Сардины в масле";
– 1 плавленый сырок;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– лавровый лист;
– соль, перец и специи по вкусу;
– зелень для подачи.

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель мелкими кубиками, положите в кипящую воду, добавьте лавровый лист и варите 20 минут.
  2. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь.
  3. Затем соедините, добавьте томатную пасту и варите 2 – 3 минуты.
  4. Когда картофель почти сварится, добавьте сардины вместе с маслом в кастрюлю. Продолжайте варить еще 5 – 10 минут.
  5. Добавьте зажарку к супу, доведите до кипения и введите сыр, тщательно перемешивая, пока сыр полностью не растворится.
  6. Перед подачей украсьте суп зеленью.

Приятного аппетита!

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