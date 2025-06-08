Горсть сыра и не надо яиц: рецепт сырников, которые вам точно запомнятся
- С этим рецептом вы можете готовить сырники для каждого дня.
- Время приготовления составляет 20 минут для 2 порций.
Эти сырники можно готовить при первой же возможности. Они легкие в приготовлении и порадуют любимым вкусом.
Эти сырники точно войдут в перечень ваших повседневных любимых блюд. Вместе с элементарным исполнением они дарят замечательный вкусовой опыт, рассказывает 24 Канал.
Читайте также Картофель даже не надо тереть: рецепт драников, с которым будете делать их значительно чаще
Рецепт самых простых сырников
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка ванильного сахара;
– 3 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка сметаны.
Приготовление:
Творог тщательно разомните вилкой или перетрите через сито до мягкой, однородной консистенции. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также немного муки.
Если масса кажется слишком сухой – добавьте ложку сметаны, чтобы сделать тесто мягче и пластичнее.
Замесите гладкое творожное тесто. Сформируйте небольшие сырники, обваляйте каждый в муке, чтобы образовалась легкая панировка.
Обжаривайте сырники на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
Готовьте на среднем огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны, пока не появится румяная, аппетитная корочка.
Приятного аппетита!
Он точно вас удивит: оригинальный салат с клубникой.