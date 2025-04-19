Без них не обходится ни один праздник: готовим оригинальные пасхальные тарталетки

На праздничном столе обязательно должны быть закуски, и это отличная возможность удивить всех оригинальностью. По крайней мере, эти тарталетки открывают именно такую возможность.

Эти тарталетки идеально дополнят праздничную атмосферу. Вы можете наполнить их любимым салатом или придумать вкусную начинку из мяса, яиц и соуса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". К теме Гениальные вещи просты: элементарный салат, который сметут со стола быстрее, чем кулич Рецепт пасхальных тарталеток Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 120 граммов сливочного масла;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– 1 – 2 столовых ложек воды (при необходимости). Приготовление: Соедините муку с разрыхлителем и солью, тщательно перемешайте. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и яйцо. Быстро замесите тесто - не нужно долго вымешивать, достаточно собрать массу в шар. Если яйцо небольшое и масса недостаточно соединяется, долейте 1 – 2 столовые ложки холодной воды. Заверните тесто в пленку и оставьте в холодильнике на полчаса. Отделите небольшую часть теста для будущих ручек к корзинкам. Основную часть распределите по формочкам, формируя тарталетки. Излишки теста уберите, а если где-то не хватает - добавьте. Дно каждой формочки наколите вилкой, чтобы тесто не деформировалось при выпекании. Из теста, что осталось, сделайте тонкие жгутики, соедините их парами и заплетите в косички длиной около 10 – 12 сантиметров. Сформируйте из них дуги - будущие ручки. Приложите к формочкам, чтобы проверить соответствие размера. Выпекайте тарталетки вместе с ручками при 180 градусов примерно 10 минут - они должны лишь слегка зарумяниться. Достаньте из духовки, аккуратно выньте из форм и дайте остыть. Наполните любимой начинкой или салатом и вставьте ручки - ваши корзинки готовы к подаче! Приятного аппетита! Идеальное сочетание: пасхальный салат из любимых ингредиентов.