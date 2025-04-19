Ці тарталетки ідеально доповнять святкову атмосферу. Ви можете наповнити їх улюбленим салатом або вигадати смачну начинку з мʼяса, яєць та соусу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

До теми Геніальні речі прості: елементарний салат, який зметуть зі столу швидше, аніж паску

Рецепт великодніх тарталеток

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 120 грамів вершкового масла;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– 1 – 2 столових ложок води (за потреби).

Приготування:

З’єднайте борошно з розпушувачем та сіллю, ретельно перемішайте. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, та яйце. Швидко замісіть тісто — не потрібно довго вимішувати, достатньо зібрати масу в кулю. Якщо яйце невелике і маса недостатньо з’єднується, долийте 1 – 2 столові ложки холодної води. Загорніть тісто у плівку й залиште в холодильнику на пів години. Відокремте невелику частину тіста для майбутніх ручок до кошиків. Основну частину розподіліть по формочках, формуючи тарталетки. Надлишки тіста приберіть, а якщо десь бракує — додайте. Дно кожної формочки наколіть виделкою, щоб тісто не деформувалося при випіканні. З тіста, що залишилось, зробіть тонкі джгутики, поєднайте їх парами та заплетіть у косички довжиною близько 10 – 12 сантиметрів. Сформуйте з них дуги — майбутні ручки. Прикладіть до формочок, щоб перевірити відповідність розміру. Випікайте тарталетки разом із ручками при 180 градусів приблизно 10 хвилин — вони мають лише злегка зарум’янитися. Дістаньте з духовки, акуратно вийміть з форм і дайте охолонути. Наповніть улюбленою начинкою або салатом і вставте ручки — ваші кошики готові до подачі!

Смачного!

Ідеальне поєднання: великодній салат з улюблених інгредієнтів.