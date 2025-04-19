Эти тарталетки идеально дополнят праздничную атмосферу. Вы можете наполнить их любимым салатом или придумать вкусную начинку из мяса, яиц и соуса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт пасхальных тарталеток

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 120 граммов сливочного масла;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– 1 – 2 столовых ложек воды (при необходимости).

Приготовление:

Соедините муку с разрыхлителем и солью, тщательно перемешайте. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и яйцо. Быстро замесите тесто - не нужно долго вымешивать, достаточно собрать массу в шар. Если яйцо небольшое и масса недостаточно соединяется, долейте 1 – 2 столовые ложки холодной воды. Заверните тесто в пленку и оставьте в холодильнике на полчаса. Отделите небольшую часть теста для будущих ручек к корзинкам. Основную часть распределите по формочкам, формируя тарталетки. Излишки теста уберите, а если где-то не хватает - добавьте. Дно каждой формочки наколите вилкой, чтобы тесто не деформировалось при выпекании. Из теста, что осталось, сделайте тонкие жгутики, соедините их парами и заплетите в косички длиной около 10 – 12 сантиметров. Сформируйте из них дуги - будущие ручки. Приложите к формочкам, чтобы проверить соответствие размера. Выпекайте тарталетки вместе с ручками при 180 градусов примерно 10 минут - они должны лишь слегка зарумяниться. Достаньте из духовки, аккуратно выньте из форм и дайте остыть. Наполните любимой начинкой или салатом и вставьте ручки - ваши корзинки готовы к подаче!

Приятного аппетита!

Идеальное сочетание: пасхальный салат из любимых ингредиентов.