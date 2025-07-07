Наслаждение украинской культурой: рецепт толчанки, который прошел сквозь века

Рецепты, которые пришли к нам сквозь века, всегда радуют особым колоритом. 24 Канал предлагает вдохновиться вкусом истории с рецептом портала Cookpad.

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Ингредиенты:

– 4 – 5 картофелин;

– 2 столовые ложки мака;

– 1 луковица;

– полстакана фасоли;

– 1 – 2 столовые ложки масла;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса;

– зелень для украшения;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Фасоль замачиваем в воде на несколько часов или на ночь, после чего ставим вариться на медленном огне примерно 2 – 3 часа.

Пока фасоль готовится, очищаем и мелко шинкуем лук. Заливаем его холодной водой с уксусом.

Мак промываем, заливаем кипятком и провариваем около 20 минут. Затем измельчаем его в блендере или перетираем вручную в макитре или ступке.

Картофель очищаем, варим до мягкости, после чего добавляем к нему кусочек сливочного масла, теплую сваренную фасоль, подготовленный мак и замаринованный лук.

Все тщательно растолкуем толкушкой до однородной массы. По желанию можно воспользоваться блендером.