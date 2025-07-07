Наслаждение украинской культурой: рецепт толчанки, который прошел сквозь века
- Рецепт товчанки включает картофель, мак, лук, фасоль, масло, яблочный уксус, зелень, соль и перец.
- Это блюдо готовили еще наши предки.
Товчанка менее популярна, чем традиционные украинские блюда, однако на нее обязательно стоит обратить внимание. Над ней нужно немного поработать, но результат стоит каждой минуты.
Рецепты, которые пришли к нам сквозь века, всегда радуют особым колоритом. 24 Канал предлагает вдохновиться вкусом истории с рецептом портала Cookpad.
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Рецепт толкушки
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций:
Ингредиенты:
– 4 – 5 картофелин;
– 2 столовые ложки мака;
– 1 луковица;
– полстакана фасоли;
– 1 – 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса;
– зелень для украшения;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Фасоль замачиваем в воде на несколько часов или на ночь, после чего ставим вариться на медленном огне примерно 2 – 3 часа.
Пока фасоль готовится, очищаем и мелко шинкуем лук. Заливаем его холодной водой с уксусом.
Мак промываем, заливаем кипятком и провариваем около 20 минут. Затем измельчаем его в блендере или перетираем вручную в макитре или ступке.
Картофель очищаем, варим до мягкости, после чего добавляем к нему кусочек сливочного масла, теплую сваренную фасоль, подготовленный мак и замаринованный лук.
Все тщательно растолкуем толкушкой до однородной массы. По желанию можно воспользоваться блендером.
В завершение блюдо солим, перчим и подаем, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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