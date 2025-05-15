Рецепту уже десятки лет: как приготовить вкуснейший торт "Прага"
"Прага" – это тот торт, который вряд ли может пожаловаться на популярность. Вы можете легко приготовить его дома и не полагаться на кондитерские.
Нет лучшего десерта, чем приготовленное собственными руками лакомство, а тем более, когда это знаменитый торт "Прага", который не теряет популярности уже десятилетиями. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портал "На пенсии".
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Рецепт торта "Прага"
- Время: 1 час + просачивание
- Порций: 8
Ингредиенты:
коржи:
– половина банки сырого сгущенного молока;
– 1 стакан сахара;
– 2 яйца;
– 1 стакан сметаны;
– 1 чайная ложка соды;
– 1,5 стакана просеянной муки;
– 3 столовые ложки какао;
крем:
– 1 желток;
– 20 миллилитров воды;
– половина банки сырого сгущенного молока;
– 200 граммов сливочного масла;
– 40 граммов какао;
глазурь:
– 4 столовые ложки молока;
– 4 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки какао порошка
– 50 граммов сливочного масла.
Приготовление:
Для крема смешайте сгущенное молоко, желток и воду, доведите на плите до загустения и оставьте остыть. Тем временем взбейте сливочное масло до пышной массы и постепенно добавляйте охлажденную заварную основу.
В конце вмешайте какао – крем готов. Для сиропа соедините горячую воду с сахаром, растворите, остудите и добавьте немного коньяка.
Корж готовьте, смешав все нужные ингредиенты в глубокой посуде. Выпекайте при 180 градусах около 35 – 45 минут. После выпекания дайте ему полностью остыть, заверните в пленку и оставьте в холодильнике на ночь. Затем разрежьте на три части, снимите верхнюю неровную часть.
В форму выложите первый корж, увлажните сиропом, смажьте вареньем (например, абрикосовым) и нанесите часть крема. Повторите с остальными коржами.
Готовый торт охладите в холодильнике несколько часов, после чего полейте глазурью. Для глазури соедините все составляющие в сотейнике, доведите до кипения, добавьте масло и немного проварите до загустения.
Приятного аппетита!
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