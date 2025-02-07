Здоровый завтрак, в который вы влюбитесь: тосты с авокадо и яйцом пашот

Вкусный и здоровый завтрак – залог удачного и энергичного дня. А с правильными рецептами на это уйдет минимум времени и усилий.

Этот американский завтрак приобрел большую популярность среди тех, кто заботится о своем здоровье. Он подарит хорошее настроение и зарядит энергией на первую половину дня. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, который опубликовал портал "Шуба".

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Рецепт тоста с авокадо и яйцом

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиентов:

– ломтик хлеба;

– половинка авокадо;

– 1 яйцо;

– соль и перец по вкусу;

– 1 чайная ложка сока лимона;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– зелень – по вкусу.

Дополнительно:

– 500 граммов воды;

– 1 столовая ложка уксуса 9%.

Приготовление:

Подсушите кусочек хлеба на сухой сковороде или в тостере до золотистого цвета. Сбрызните его оливковым маслом. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть. Положите половину в миску, добавьте лимонный сок, соль, перец и разомните вилкой до однородной консистенции. В кастрюле вскипятите воду и добавьте немного уксуса. Разбейте яйцо в отдельную миску. Осторожно перелейте его в воду. Варите яйцо 2,5 – 3 минуты, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким. Достаньте яйцо шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Намажьте тост пастой из авокадо, сверху выложите яйцо пашот. Посыпьте солью, перцем и украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

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