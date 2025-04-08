8 апреля, 21:17
Такая яркая, что все будут заглядывать: рецепт колоритной творожной пасхи
Праздники – это прекрасная возможность попробовать что-то оригинальное. И творожная пасха станет экспериментом, которым вы точно останетесь довольны.
Каждая хозяйка пытается покрасоваться своим куличом. Вы можете воспользоваться случаем пойти другим путем и точно оказаться в центре внимания – с творожной пасхой иначе не бывает, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт творожной пасхи
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1/2 стакана сахара;
– 150 граммов сметаны;
– 1 стакан изюма.
Приготовление:
- Творог измельчаем с помощью блендера или пропускаем через мелкое сито.
- В отдельной емкости соединяем сметану с сахарным песком и эту смесь вводим к подготовленной творожной основе. Мягкое сливочное масло добавляем к творожной массе и тщательно взбиваем миксером до пышной текстуры.
- Предварительно промытый и просушенный изюм аккуратно вмешиваем в творожную смесь с помощью лопатки.
- Форму для пасхи выстилаем влажной марлевой тканью, осторожно перекладываем в нее творожную массу, после чего заворачиваем края марли.
- Устанавливаем форму в глубокую миску под пресс и помещаем в холодильник на 10 – 12 часов, не забывая периодически удалять отделяющуюся жидкость,.
- Украшаем по своему вкусу.
Приятного аппетита!
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