Не закуска, а порция наслаждения: готовим нежные сырные шарики с фетой от Эктора

Если хочется перехватить чего-то вкусненького – любимые сырные шарики всегда будут отличным решением. Они просты в приготовлении, а с любимым соусом на вкус просто невероятны.

Сырные шарики станут идеальным дополнением к любимому сериалу, досуга с книгой или другого уютного отдыха. 24 Канал советует приготовить их по рецепту знаменитого Эктора, которым он поделился в своем инстаграме. Интересно Даже дети забудут о газировке: готовим малиновый квас – наслаждение в каждом глотке Рецепт сырных шариков от Эктора Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 200 граммов сыра фета;

– 2 яйца;

– 250 граммов крахмала тапиоки;

– 60 граммов сливочного масла. Приготовление: Фету натираем на терке. Масло растапливаем и добавляем к сыру. Добавляем к смеси яйца и крахмал, хорошо перемешиваем. Формируем шарики. Выкладываем шарики на застеленный пергаментом противень. Выпекаем 20 – 25 минут при 180 градусах. Подаем с любимым соусом. Приятного аппетита Выходные должны быть оригинальными: как приготовить шашлык из хека, не выходя из дома.