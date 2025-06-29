Вкусность, которая пришла к нам от предков: рецепт удивительных сладких вергунов

Этот десерт обязательно придется вам по душе. Это не просто сладенькое дополнение к любимым напиткам – это часть украинского кулинарного наследия, которое стоит беречь.

Вергуны – это то лакомство, которое приносит в дом уют и гармонию. Это особенно чувствуется благодаря хрусткости и аромату ванили, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

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Рецепт вергунов

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 3 грамма соли;

– 1 яйцо;

– 200 граммов кефира;

– ваниль – по вкусу;

– сахарная пудра для посыпки;

– масло для жарки.

Приготовление:

Замесите тесто и накройте его чистым полотенцем. Оставьте на 30 минут, чтобы отдохнуло. Присыпьте стол или другую рабочую поверхность мукой, а затем раскатайте тесто в прямоугольный пласт. Нарежьте тесто на фигуры в форме ромбов. В центре каждого сделайте небольшой надрез ножом и, осторожно выворачивая один конец через этот разрез, сформируйте характерную фигуру для вергунов.

Приятного аппетита!

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