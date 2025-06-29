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29 июня, 12:06
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Вкусность, которая пришла к нам от предков: рецепт удивительных сладких вергунов

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Вергуны являются частью украинского кулинарного наследия.
  • Их хрусткость и аромат ванили покорят сердце каждой украинской хозяйки.

Этот десерт обязательно придется вам по душе. Это не просто сладенькое дополнение к любимым напиткам – это часть украинского кулинарного наследия, которое стоит беречь.

Вергуны – это то лакомство, которое приносит в дом уют и гармонию. Это особенно чувствуется благодаря хрусткости и аромату ванили, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

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Рецепт вергунов

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 3 грамма соли;
– 1 яйцо;
– 200 граммов кефира;
– ваниль – по вкусу;
– сахарная пудра для посыпки;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Замесите тесто и накройте его чистым полотенцем. Оставьте на 30 минут, чтобы отдохнуло.

  2. Присыпьте стол или другую рабочую поверхность мукой, а затем раскатайте тесто в прямоугольный пласт.

  3. Нарежьте тесто на фигуры в форме ромбов.

  4. В центре каждого сделайте небольшой надрез ножом и, осторожно выворачивая один конец через этот разрез, сформируйте характерную фигуру для вергунов.

Приятного аппетита!

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