Вкусность, которая пришла к нам от предков: рецепт удивительных сладких вергунов
- Вергуны являются частью украинского кулинарного наследия.
- Их хрусткость и аромат ванили покорят сердце каждой украинской хозяйки.
Этот десерт обязательно придется вам по душе. Это не просто сладенькое дополнение к любимым напиткам – это часть украинского кулинарного наследия, которое стоит беречь.
Вергуны – это то лакомство, которое приносит в дом уют и гармонию. Это особенно чувствуется благодаря хрусткости и аромату ванили, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
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Рецепт вергунов
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 3 грамма соли;
– 1 яйцо;
– 200 граммов кефира;
– ваниль – по вкусу;
– сахарная пудра для посыпки;
– масло для жарки.
Приготовление:
Замесите тесто и накройте его чистым полотенцем. Оставьте на 30 минут, чтобы отдохнуло.
Присыпьте стол или другую рабочую поверхность мукой, а затем раскатайте тесто в прямоугольный пласт.
Нарежьте тесто на фигуры в форме ромбов.
В центре каждого сделайте небольшой надрез ножом и, осторожно выворачивая один конец через этот разрез, сформируйте характерную фигуру для вергунов.
Приятного аппетита!
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