Такой сделает не каждая кондитерская: нежный торт "Снежный пух" – наслаждение без выпекания

Этот десерт позволит вам почувствовать себя гуру кулинарного искусства. Да, рецепт этого шедевра не самый сложный, но об этом не обязательно всем рассказывать!

Этот десерт откроет перед вами новые грани кулинарного искусства, сочетание вкусов и уровень наслаждения от вкусности, передает 24 Канал со ссылкой на Smakosze. Интересно Так вкусна сама любовь: готовим мандариновый пирог по рецепту пани Стефы Рецепт торта "Снежный пух" Время: 40 минут + время в холодильнике

40 минут + время в холодильнике Порций: 12 Ингредиенты:

– 200 миллилитров сливок 30%;

– 2 лимонных желе;

– 1 килограмм коровьего сыра;

– 45 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов печенья;

– 60 граммов кокосовой стружки;

– 30 граммов сахара;

– 15 граммов сливочного масла. Приготовление: Желе растворяем в 0,5 литра кипятка и оставляем остывать. Взбиваем сливки миксером, затем соединяем с творогом. Медленно добавляем загустевшее желе в массу. На дно застеленной пергаментом формы выкладываем печенье, заливаем смесь. Сливочное масло топим на сковороде, добавляем сахар и кокосовую стружку, жарим до коричневого цвета. Посыпаем торт стружкой и оставляем в холодильнике на 2 часа. Приятного аппетита! Котлеты будут очень сочные: какой ингредиент это гарантирует.