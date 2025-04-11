Для вкусного завтрака или сэндвича на работу: рецепт яичницы с маринованным огурцом и сыром
Даже яичницу можно превратить в оригинальный шедевр, если поколдовать с дополнительными ингредиентами. Нужно совсем немного, чтобы быстрый завтрак превратился в сплошное удовольствие.
Яйца, соленые огурцы и сыр – это сочетание может выглядеть необычным, но поверьте, что результат вас приятно удивит. Несколько минут – и ваш день начнется с вкусного завтрака, или же вы можете добавить колбасу и взять на работу аппетитный сэндвич, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт яичницы для завтрака или сэндвичей
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 50 граммов сыра;
– 2 – 3 соленых или маринованных огурцов;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Натираем на терке огурцы и сыр, обжариваем на сковороде 1 – 2 минуты.
- Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем с ложкой майонеза и выливаем на сковороду.
- Затем добавляем желтки, солим. Готовим под крышкой до готовности.
- Если вы любите жидкий желток, достаточно двух минут.
Приятного аппетита!
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