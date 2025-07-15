Пирожки-пятиминутки: быстрый рецепт, с которым вы накормите семью за считанные минуты

Ароматные жареные пирожки это то, перед чем просто невозможно устоять. И сделать их можно буквально за считанные минуты.

Вкусный и сытный перекус без лишних хлопот – это вполне возможно. В этом рецепте используется простая и бюджетная овощная начинка, но вы можете экспериментировать с ней по своему усмотрению, рассказывает 24 Канал. Интересно Пальчики оближешь: самое простое "Птичье молоко" – без выпекания и теста Рецепт пирожков с овощной начинкой Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 стакана кефира;

– 350 – 400 граммов муки;

– 1 чайная ложка соды;

– пол чайной ложки соды;

– 2 яйца;

– 400 граммов капусты;

– 1 морковь;

– 1 лук. Приготовление: Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистости. К нему натираем морковь. Добавляем мелко порубленную капусту и тушим под крышкой 5 минут. Солим, перчим, перемешиваем и готовим под крышкой до готовности. Кефир слегка нагреваем, добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Формируем пирожки и обжариваем их на сковороде до золотистости. Приятного аппетита! Быстро и очень вкусно: как превратить гречку в шедевр.