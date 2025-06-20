Семейный рецепт лета: аппетитная запеканка из кабачков и картофеля – рецепт, который удивит
- Рецепт запеканки из кабачков и картофеля станет спасением для хозяек.
- Этот шедевр из летних ингредиентов будет частым гостем на вашем столе.
Летом не слишком хочется долго стоять у плиты. А чтобы порадовать родных чем-то вкусненьким, этого и не надо!
Эта запеканка станет для хозяек настоящей находкой, особенно для тех, кто постоянно занят другими блюдами. 24 Канал советует обязательно принять во внимание рецепт сезонной вкуснятины из кабачков и картофеля, которым поделился портал "Смачненьке".
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Рецепт запеканки из картофеля и кабачков
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 2 картофелины;
– 2 красных перца;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 300 граммов консервированной кукурузы;
– 2 яйца;
– 200 граммов муки;
– петрушка и укроп;
– 100 граммов твердого сыра;
– 4 столовые ложки сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки натираем, солим и оставляем на 15 минут. Затем отжимаем лишнюю влагу.
- Картофель натираем, лук нарезаем и жарим 2 – 3 минуты. Добавляем нарезанную морковь, накрываем крышкой и тушим 5 минут. Туда же добавляем нарезанные красные перцы.
- Картофель смешиваем с кабачками, затем добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
- Выкладываем массу на смазанный пергамент, разравниваем и выпекаем 30 минут при 200 градусах.
- Сверху натираем сыр и возвращаем в духовку, чтобы он расплавился.
Приятного аппетита!
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