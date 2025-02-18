Раз – и вкусный завтрак уже на столе: быстрый рецепт с лавашем
Лаваш – это возможность подать к столу вкусное блюдо за считанные минуты. Не надо терять времени у плиты, чтобы идти покорять новый день.
Утро – это не то время, когда хочется долго стоять у плиты. Но и питательного завтрака никто не отменял, поэтому нужно что-то легкое и быстрое. Лаваш с начинкой – это отличное решение для таких случаев, передает 24 Канал со ссылкой на "Файные рецепты".
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Рецепт лаваша с начинкой
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 небольшой круглый лаваш;
– 1 яйцо;
– 50 граммов твердого сыра;
– несколько ломтиков ветчины или колбасы;
– немного масла;
– петрушка или другая зелень по желанию.
Приготовление:
- Измельчите небольшой пучок петрушки.
- Смочите лаваш с обеих сторон в воде.
- Растопите на сковородке кусочек масла и положите лаваш. Уменьшите огонь до среднего.
- Разбейте яйцо на лаваш и распределите его равномерно по всей поверхности.
- Если сыр не достаточно соленый, немного посолите лаваш.
- Добавьте натертый сыр, посыпьте его измельченной петрушкой и положите кусочек ветчины посередине.
- Заверните лаваш в форму конвертика.
Приятного аппетита!
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