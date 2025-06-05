Его никогда не бывает много: клубничный зефир, который всегда съедают на раз

Зефир – это то лакомство, которое никогда долго не задерживаются на столе. А если он клубничный, то и вообще исчезает в один миг.

С этим рецептом вы захотите готовить зефир хоть каждый день, ведь он не просто легкий в приготовлении, но и имеет просто удивительный вкус. Даже когда на улице жара, от этого лакомства не откажется никто. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала Cookpad. К теме Вместо мороженого: десерт "Клубничный восторг" – наслаждение из трех ингредиентов Рецепт зефира из клубники Время : 25 минут + высыхание

: 25 минут + высыхание Порций: 4 Ингредиенты:

– 80 миллилитров воды;

– 320 граммов сахара;

– 8 граммов агар-агара;

– 200 граммов клубничного пюре;

– 60 граммов белка;

– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;

– щепотка соли;

– сахарная пудра. Приготовление: В миске взбейте яичные белки вместе со щепоткой соли и лимонной кислотой до легкой пены. Постепенно, не прекращая взбивания, сахар. Продолжайте взбивать массу, пока она не станет густой и устойчивой - до образования плотных пиков. В небольшом сотейнике смешайте клубничное пюре, воду, агар-агар и еще 100 граммов сахара. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения и густоты. Медленно, тонкой струйкой вливайте горячий сироп во взбитые белки, продолжая взбивать. Взбивайте еще примерно 2 минуты, чтобы масса стала однородной и пышной. Переложите готовую зефирную массу в кондитерский мешок. Выложите зефир на противень, застеленный пергаментом, формируя порции желаемой формы. Оставьте высыхать при комнатной температуре. Затем посыпьте зефир сахарной пудрой. Приятного аппетита! Лучше любой газировки: рецепт вкусного клубничного кваса.