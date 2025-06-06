Безумно вкусная закуска, о которой мало кто знает: как сделать жареную редиску
- Редис можно не только добавлять в салаты, но и жарить, что придает ей выразительных вкусовых акцентов.
- Жареный редис является малоизвестной, но вкусной закуской.
Редис часто добавляют в салаты и закуски, но не все знают, что его можно пожарить. Этот способ приготовления придаст ему особенно выразительных вкусовых акцентов, которые вы точно должны почувствовать.
Редис можно использовать не только в свежем виде. 24 Канал советует обратить внимание на рецепт портала "На пенсии" – этот особый вкус и новые кулинарные акценты должен почувствовать каждый.
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Рецепт жареного редиса
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов редиса;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 5 граммов свежего корня имбиря;
– 1 столовая ложка оливкового или подсолнечного масла;
– пучок петрушки.
Приготовление:
Тщательно промойте редиску под проточной водой, срежьте кончики. Каждый корнеплод нарежьте пополам или на четверти, в зависимости от размера.
Корень имбиря очистите от кожуры и измельчите ножом на мелкие кусочки.
На разогретую сковородку влейте немного растительного масла. Выложите редис вместе с имбирем и обжаривайте на среднем огне примерно 2 минуты, постоянно помешивая.
Добавьте соевый соус и готовьте еще примерно минуту, чтобы овощи пропитались ароматами.
Перед подачей посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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