Безумно вкусная закуска, о которой мало кто знает: как сделать жареную редиску

Редис часто добавляют в салаты и закуски, но не все знают, что его можно пожарить. Этот способ приготовления придаст ему особенно выразительных вкусовых акцентов, которые вы точно должны почувствовать.

Редис можно использовать не только в свежем виде. 24 Канал советует обратить внимание на рецепт портала "На пенсии" – этот особый вкус и новые кулинарные акценты должен почувствовать каждый. Читайте также Картофель даже не надо тереть: рецепт драников, с которым будете делать их значительно чаще Рецепт жареного редиса Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов редиса;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 5 граммов свежего корня имбиря;

– 1 столовая ложка оливкового или подсолнечного масла;

– пучок петрушки. Приготовление: Тщательно промойте редиску под проточной водой, срежьте кончики. Каждый корнеплод нарежьте пополам или на четверти, в зависимости от размера. Корень имбиря очистите от кожуры и измельчите ножом на мелкие кусочки. На разогретую сковородку влейте немного растительного масла. Выложите редис вместе с имбирем и обжаривайте на среднем огне примерно 2 минуты, постоянно помешивая. Добавьте соевый соус и готовьте еще примерно минуту, чтобы овощи пропитались ароматами. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью. Приятного аппетита! Лучше мороженого: клубничный десерт из 3 ингредиентов.