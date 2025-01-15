Рисовые шарики с острым соусом: бюджетная закуска, которая станет любимой с первого раза
Рисовые шарики стали популярным и сытным блюдом, которое нравится широкому кругу гурманов. Они могут служить гарниром к мясным и рыбным блюдам, или же быть самостоятельным блюдом.
24 Канал со ссылкой на инстаграм Кус Кус предлагает приготовить эту оригинальную закуску с острым соусом. Приготовив всего раз, уже невозможно остановиться!
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Рисовые шарики с острым соусом
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Ингредиенты для шариков:
– 150 граммов риса;
– 100 граммов кукурузы консервированной;
– 100 граммов сыра сулугуни;
– пучок зеленого лука;
– 1 яйцо;
– 150 граммов муки;
– соль – по вкусу.
Для соуса:
– 8 перцев чили;
– 1 чеснок;
– 50 миллилитров яблочного уксуса;
– 2 – 3 чайные ложки масла;
– сахарная пудра – по вкусу;
– 1 чайная ложка соевого соуса.
Как приготовить рисовые шарики: пошаговый рецепт
Приготовление:
- Рис промойте в проточной воде, залейте водой, добавьте соль и варите до полуготовности. Когда будет готов, промойте и дайте остыть.
- Сыр натрите на терку, зеленый лук мелко нашинкуйте ножом.
- Смешайте сыр, лук, отваренный рис, кукурузу, яйцо и муку. Добавьте соли и перца, хорошо вымешайте – должна получиться липкая масса.
- Мокрыми руками формируйте шарики размером с грецкий орех, выложите в широкую кастрюлю с хорошо разогретым большим количеством масла, как во фритюре. Жарьте по 3 – 4 шарика за раз, помешивая шумовкой. Готовые рисовые шарики выложите на бумажные полотенца, чтобы забрать лишнее масло.
- Для соуса половину чили почистите от зернышек, в половине зерна оставьте. Все перцы измельчите блендером вместе с чищеными зубчиками чеснока, уксусом и маслом.
Внимание. Используйте резиновые перчатки при работе с чили, это убережет ваши руки от ожогов.
- Добавьте сахарную пудру и соевый соус, перемешайте ложкой или снова взбейте блендером. Перед подачей дайте соусу немножко настояться.
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