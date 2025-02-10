Яблочные розы из слоеного теста: простой рецепт изысканной выпечки

Яблочные розы, визуально потрясающая и аппетитная выпечка, в этом году станет популярным выбором для празднования Дня святого Валентина. Этот десерт не только радует глаз, но и дарит замечательные вкусовые ощущения.

А главное, его может легко приготовить каждый, независимо от своих кулинарных способностей. Как испечь яблочные розы из слоеного теста рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Розочки из слоеного теста с яблоками

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста (готовое дрожжевое или бездрожжевое).



Для сиропа:

– 2 стакана воды;

– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

– 140 граммов сахара.



Для начинки:

– 3 яблока;

– 2 столовые ложки джема;

– 0,25 чайной ложки золотой корицы;

– 0,75 столовой ложки сахарной пудры.

Как приготовить яблочные розы: смотрите видео

Приготовление:

Тесто оставьте на 15 минут, чтобы оно разморозилось. Приготовьте сироп – сахар залейте двумя стаканами воды и доведите до кипения на медленном огне.

Яблоки помоем, порежьте на 4 части, уберите сердцевину. Разрежьте на одинаковые дольки, толщиной 2 – 3 миллиметра.

Проварите дольки поочередно в сладком сиропе 1,5 – 2 минуты. Кожура не должна потерять цвет, а мякоть должна стать гибкой и упругой. Готовые дольки выньте шумовкой и дайте остыть.

Раскатайте каждую пластину теста в одном направлении так, чтобы ее толщина составляла около 3 миллиметров. Разрежьте поперек на 4 – 5 лент, шириной около 3 сантиметров.

Все полоски теста смажьте джемом, немного отступив от верхнего и бокового краев. Яблоки уложите внахлест, верхнему краю дайте выступить за тесто около 6 миллиметров.

В ряду уложите от середины дольки. Свободный край теста подогните и сверните нетугим рулетиком. В месте соединения защипните мокрым пальцем.

Розы, что получаются, отправьте в форму для кексов, предварительно смазанную растительным маслом. Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов около 30 минут. Через 20 минут верх прикройте фольгой, чтобы не подгорели края. Когда тесто немного зарумянится – значит, готовы.

Достаньте и посыпьте сахарной пудрой, смешанной с корицей.

Приятного аппетита!

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