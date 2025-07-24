Такой и в ресторане не подадут: запекаем кабачок с сыром и красной рыбой
- Блюдо из кабачков, сыра и красной рыбы станет для близких настоящим подарком.
- С начинкой можно экспериментировать на свой вкус.
Это блюдо такое изящное, как будто только что приготовленное в элитном ресторане. А на самом деле – привычные ингредиенты и немного мастерства.
За считанные минуты вы можете приготовить блюдо, которое станет звездой даже праздничного застолья. С начинкой можно экспериментировать на свой вкус – результат все равно получится совершенным. 24 Канал предлагает проверить это с рецептом Ольги Рябенко, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Как приготовить кабачки с сыром и красной рыбой?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 200 граммов твердого сыра;
– 100 граммов пармезана;
– 2 столовые ложки масла с травами;
начинка:
– крем-сыр;
– слабосоленая красная рыба;
– шпинат;
– помидоры черри.
Приготовление:
Нарежьте кабачки тоненькими пластинами.
Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте тертым твердым сыром и пармезаном.
Сбрызните сверху маслом с ароматными травами. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 15 – 20 минут.
Дайте кабачкам остыть 5 минут, чтобы легче было сворачивать.
Добавьте начинку и осторожно заверните в рулет.
Нарежьте порционными кусками и подавайте.
Приятного аппетита!
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