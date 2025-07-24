Такой и в ресторане не подадут: запекаем кабачок с сыром и красной рыбой

Это блюдо такое изящное, как будто только что приготовленное в элитном ресторане. А на самом деле – привычные ингредиенты и немного мастерства.

За считанные минуты вы можете приготовить блюдо, которое станет звездой даже праздничного застолья. С начинкой можно экспериментировать на свой вкус – результат все равно получится совершенным. 24 Канал предлагает проверить это с рецептом Ольги Рябенко, которым она поделилась в своем инстаграме. Кстати Легендарный десерт: как приготовить торт, как знаменитый десерт от Kinder Как приготовить кабачки с сыром и красной рыбой? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 200 граммов твердого сыра;

– 100 граммов пармезана;

– 2 столовые ложки масла с травами;

начинка:

– крем-сыр;

– слабосоленая красная рыба;

– шпинат;

– помидоры черри. Приготовление: Нарежьте кабачки тоненькими пластинами. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте тертым твердым сыром и пармезаном. Сбрызните сверху маслом с ароматными травами. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 15 – 20 минут. Дайте кабачкам остыть 5 минут, чтобы легче было сворачивать. Добавьте начинку и осторожно заверните в рулет. Нарежьте порционными кусками и подавайте. Приятного аппетита! Талии точно не навредят: оригинальные оладьи с кабачками.