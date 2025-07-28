Вершина нежности: рулет из маскарпоне без выпекания, которому позавидуют кондитерские

Этот рулет – настоящий праздник, но готовить вы его сможете, не дожидаясь особого события. Это легкий способ попробовать нежный десерт без похода в кафе.

Если вы ценитель нежных десертов с кремом – этот рулет вас очень приятно удивит. В нем соединились крем, печенье и деликатная утонченность. 24 Канал предлагает попробовать это наслаждение с рецептом портала Shuba. Интересно Так просто еще не бывало: готовим домашний мармелад из 3 ингредиентов, которые надо только смешать Как приготовить рулет из маскарпоне без выпекания? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 200 граммов печенья савоярди;

– 200 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка растворимого кофе;

– 20 граммов какао-порошка;

крем:

– 250 граммов сыра маскарпоне;

– 300 граммов взбитых сливок;

– 100 миллилитров кофе эспрессо;

– 1 столовая ложка растворимого кофе;

– 1 столовая ложка сахара. Приготовление: В эспрессо добавляем растворимый кофе и сахар, перемешиваем. Добавляем кофе к маскарпоне и хорошо взбиваем. Добавляем сливки и взбиваем до однородности. Разбавляем растворимый кофе водой. На стол выкладываем пищевую пленку. В кофе обмакиваем савоярди и выкладываем прямоугольником – это основа рулета. Наносим крем на основу, оставляем отступ от краев. Заворачиваем рулет и ставим на 1 час в холодильник. Перед подачей украшаем какао. Приятного аппетита! Всего 2 ингредиента: как сделать желейки "Haribo".