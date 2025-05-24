Воздушный и очень вкусный: бисквитный рулет со сгущенкой за 30 минут

Нежный бисквитный рулет со сгущенным молоком и шоколадной помадкой – идеальный выбор для торжеств или тихого чаепития. Этот десерт еще и быстрый и простой в приготовлении.

Попробуйте всего один раз и он станет фаворитом среди лакомств. Рецептом нежного бисквитного рулета со сгущенным молоком делится 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik. Читайте также Настоящий хит этого сезона: готовим клубничный тирамису-рулет с клубникой Бисквитный рулет со сгущенным молоком Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 150 граммов муки;

– щепотка соли;

– 5 столовых ложек вареного сгущенного молока. Приготовление: Яйца взбейте с сахаром и добавьте щепотку соли. Затем добавьте муку и перемешайте лопаткой.

Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в духовке 10 – 15 минут при 180 градусах.

Вытащите готовый корж, заверните в рулет, затем разверните и смажьте сгущенкой.

Снова заверните в рулет и посыпьте сахарной пудрой по вкусу или покройте шоколадной глазурью. Готово! Тоже вкусно: тертое печенье с клубникой.