Трендовые "Улитки": запекаем рулетики из лаваша, ветчины и сыра – идеально на любой случай

"Улитки" из лаваша, ветчины и сыра – сытный и ароматный вариант пирога. Это блюдо, приготовленное из простых и бюджетных ингредиентов, является достаточно универсальным, чтобы наслаждаться им на завтрак, обед, ужин или брать на перекус.

Эта закуска готовится очень быстро, поэтому можно делать ее хоть каждый день – семья будет в восторге. Как приготовить рулетики "Улитки" из лаваша, сыра и ветчины рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Рулетики "Улитки"

Время: 35 минут

35 минут Порции: 7

Ингредиенты:

– 1 тонкий лаваш;

– 200 граммов плавленого сыра;

– 200 граммов ветчины;

– 130 граммов сметаны 15%;

– 20 граммов майонеза;

– 2 яйца;

– соль, перец – по вкусу;

– зелень укропа сушеная.

Приготовление:

Ветчину нарежьте тонко, сыр натрите или тонко нарежьте. Лист лаваша смажьте майонезом.

На лаваш разложите полоску ветчины, затем сыра и так до конца продуктов. Сверните лаваш в рулет с длинной стороны. Нарежьте его на одинаковые куски и сложите в форму для запекания срезом вниз.

В миску положите сметану, вбейте яйца. Посолите, поперчите и добавьте сушеный укроп. Перемешайте вилкой до однородности.

Равномерно залейте рулетики, и запекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов. Дайте немного остыть и украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

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