Трендовые "Улитки": запекаем рулетики из лаваша, ветчины и сыра – идеально на любой случай
- Рулетики "Улитки" из лаваша, сыра и ветчины под заливкой из сметаны и яиц готовятся всего 25 минут, а удивляют каждый раз по-новому.
- Особенно эта закуска понравится любителям сыра. Ветчина придаст своего шарма – что еще нужно для вкусного приема пищи.
"Улитки" из лаваша, ветчины и сыра – сытный и ароматный вариант пирога. Это блюдо, приготовленное из простых и бюджетных ингредиентов, является достаточно универсальным, чтобы наслаждаться им на завтрак, обед, ужин или брать на перекус.
Эта закуска готовится очень быстро, поэтому можно делать ее хоть каждый день – семья будет в восторге. Как приготовить рулетики "Улитки" из лаваша, сыра и ветчины рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Рулетики "Улитки"
- Время: 35 минут
- Порции: 7
Ингредиенты:
– 1 тонкий лаваш;
– 200 граммов плавленого сыра;
– 200 граммов ветчины;
– 130 граммов сметаны 15%;
– 20 граммов майонеза;
– 2 яйца;
– соль, перец – по вкусу;
– зелень укропа сушеная.
Приготовление:
- Ветчину нарежьте тонко, сыр натрите или тонко нарежьте. Лист лаваша смажьте майонезом.
- На лаваш разложите полоску ветчины, затем сыра и так до конца продуктов. Сверните лаваш в рулет с длинной стороны. Нарежьте его на одинаковые куски и сложите в форму для запекания срезом вниз.
- В миску положите сметану, вбейте яйца. Посолите, поперчите и добавьте сушеный укроп. Перемешайте вилкой до однородности.
- Равномерно залейте рулетики, и запекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов. Дайте немного остыть и украсьте зеленью.
Приятного аппетита!
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