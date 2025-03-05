Получится вкуснее, чем в ресторане: запекаем рыбку в лаваше, что поразит с первого куска

Запеченная рыба в лаваше – кулинарный шедевр, сочетающий хрустящую корочку с сочной начинкой. Это простое в приготовлении блюдо в результате обещает необычайные вкусовые впечатления.

Эти конвертики можно приготовить заранее и разогреть в нужный момент – вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Рецептом запеченной рыбы в лаваше делится 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Запеченная рыба в лаваше

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– любая рыба, например, минтай;

– тонкий лаваш;

– 1 помидор;

– 1 лук;

– 2 яйца;

– 350 граммов сметаны;

– 1 чайная ложка обычной горчицы;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– пучок петрушки (или другой зелени по вкусу);

– щепотка соли;

– 70 – 80 граммов сыра.

Приготовление:

Рыбу можете брать любую на ваш вкус: минтай, хек, судак и тому подобное. Очистите ее от костей и порежьте на кусочки.

Сделайте соус из яиц, 250 граммов сметаны, пучка петрушки, горчицы двух видов, соли и мелко порезанного лука.

На кусочек лаваша выложите два ломтика помидора. Рыбу окуните в соус и положите на помидоры. Сверху добавьте еще чайную ложечку соуса.

Заверните конвертиком. Проделайте эту процедуру со всей рыбой.

Из натертого твердого сыра и 100 граммов сметаны сделайте вкусную заливку. Переложите все конвертики с рыбой в противень. Сверху покройте заливкой из сметаны и сыра.

Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут.

Готово!

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