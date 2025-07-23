Ни грамма лишнего жира: готовим карпа на мангале – лучший рецепт для похода на природу
- Сочный карп – отличная альтернатива для привычного шашлыка.
- Он прост в приготовлении и подарит новые впечатления.
Выезд на природу – это не только про шашлык и кебаб. Рыба – замечательная альтернатива, которая также подарит незабываемые воспоминания.
Карп в томатном соке – это то блюдо, которое точно стоит попробовать при первой возможности. Вы полюбите его больше шашлыка, а еще здесь нет ни грамма лишнего жира, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Как приготовить карпа на мангале?
- Время: 40
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма карпа;
– 300 миллилитров томатного сока;
– соль и перец по вкусу;
– 3 луковицы;
– 20 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
Почистите карпа от чешуи, удалите внутренности и жабры. Нарежьте тушку кусками толщиной примерно 3 – 4 сантиметра, а затем разрежьте каждый кусок пополам. Посолите и немного поперчите.
Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Добавьте к рыбе и аккуратно перемешайте.
Залейте рыбу вместе с луком томатным соком, влейте немного масла и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться минимум на один час.
Жарим рыбу на углях около 10 – 15 минут, постоянно переворачивая.
Подавайте карпа на лаваше, по желанию можно посыпать рыбу зеленью.
Приятного аппетита!
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