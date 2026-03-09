Два рецепта по-французски: обычная дешевая рыба – а результат удивляет
- Обычный хек или пангасиус хорошо сочетается с овощами, сыром и соусом для запекания.
- Для приготовления хека и пангасиуса по-французски нужны простые ингредиенты и 50 минут времени.
Для нее не нужны дорогие сорта рыбы. Обычный хек или пангасиус хорошо сочетается с овощами, сыром и соусом, главное вкусно запечь.
В духовке бюджетная рыба превращается в сочную запеканку с насыщенным вкусом, информирует Helen in Germany. Такое блюдо подходит и для будничного обеда, и для семейного ужина.
Как приготовить хек по-французски?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600–700 граммов филе хека;
– цветная капуста;
– 1 луковица;
– 2 помидора;
– 4 – 6 столовых ложек майонеза;
– 200 граммов сыра; – соль по вкусу; – перец по вкусу; – сок лайма или лимона.
Готовим рыбку на новый лад: видео
Приготовление:
- Филе рыбы посолите, поперчите, полейте соком лайма или лимона и оставьте ненадолго мариноваться.
- Тем временем цветную капусту нарежьте кусочками толщиной примерно 1 сантиметр, разрежьте пополам и выложите на противень.
- Посолите и поперчите.
- На капусту выложите тертый сыр, сверху положите филе рыбы, смажьте его горчицей в зернах, добавьте тонко нарезанный лук, помидоры кольцами, еще раз посыпьте тертым сыром и сверху сделайте сеточку из майонеза.
- Запекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов примерно 35 минут.
Как приготовить пангасиус по-французски?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов филе пангасиуса;
– 100 граммов сметаны или йогурта;
– 1 средняя луковица;
– 1 средняя морковь;
– 50 – 70 граммов сыра;
– соль и перец;
– другие специи по вкусу;
– 1 столовая ложка масла для жарки овощей.
Эту рыбку захочется готовить каждый день: видео
Приготовление:
- Выложите филе пангасиуса в форму для запекания, посыпьте солью, перцем и другими специями по вкусу, а сверху смажьте сметаной или йогуртом.
- Лук нарежьте, морковь натрите и переложите овощи на разогретую сковороду с маслом.
- Обжаривайте их примерно 5–7 минут, до золотистого цвета.
- Затем выложите обжаренные овощи поверх рыбы и поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
- Сыр натрите на терке. Почти готовую рыбу достаньте из духовки, посыпьте сверху сыром и верните допекаться еще на 5 – 7 минут.
