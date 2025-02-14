В него влюбляются все: изысканный салат за 5 минут всего из 3 ингредиентов

Этот салат будет уместен как на праздник, так и в будни. Он легкий в приготовлении, а вкус просто волшебный.

Нужно всего несколько минут для того, чтобы подать к столу изысканный салат. Смешиваем несколько ингредиентов – и дело сделано, передает 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Этот рецепт в очередной раз доказывает: шедевры не всегда требуют времени и усилий.

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Рецепт быстрого салата из авокадо и яиц

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 1 авокадо;

– 1 свежий зеленый огурец;

– несколько капель лимонного сока;

соус:

– 2 столовые ложки греческого йогурта;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте греческий йогурт, майонез и измельченный чеснок. Приправьте солью и перцем, затем отложите в сторону. Сварите яйца вкрутую, очистите их и нарежьте небольшими кубиками. Нарежьте очищенный огурец кубиками. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выньте мякоть. Порежьте ее кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить свежесть и цвет. Сложите все ингредиенты в миску, полейте соусом и тщательно перемешайте. Подавайте салат сразу, самостоятельно или с вашим любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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