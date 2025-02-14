14 февраля, 20:03
В него влюбляются все: изысканный салат за 5 минут всего из 3 ингредиентов
Этот салат будет уместен как на праздник, так и в будни. Он легкий в приготовлении, а вкус просто волшебный.
Нужно всего несколько минут для того, чтобы подать к столу изысканный салат. Смешиваем несколько ингредиентов – и дело сделано, передает 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Этот рецепт в очередной раз доказывает: шедевры не всегда требуют времени и усилий.
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Рецепт быстрого салата из авокадо и яиц
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 1 авокадо;
– 1 свежий зеленый огурец;
– несколько капель лимонного сока;
соус:
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте греческий йогурт, майонез и измельченный чеснок. Приправьте солью и перцем, затем отложите в сторону.
- Сварите яйца вкрутую, очистите их и нарежьте небольшими кубиками.
- Нарежьте очищенный огурец кубиками.
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выньте мякоть. Порежьте ее кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить свежесть и цвет.
- Сложите все ингредиенты в миску, полейте соусом и тщательно перемешайте.
- Подавайте салат сразу, самостоятельно или с вашим любимым хлебом.
Приятного аппетита!
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