Этот точно не перегрузит желудок: легкий салат к обеду или ужину

Салаты из брокколи – это не только полезно для здоровья, а еще и очень вкусно. Они способны украсить любой стол.

Готовятся такие блюда просто, имеют аппетитный вид и удивляют оригинальными вкусами. Рецептом легкого салата из брокколи делится 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Быстро, а главное бюджетно: вкусная сезонная закуска из помидоров Легкий салат из брокколи Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 брокколи;

– 1 огурец;

– 4 яйца;

– 3 столовые ложки греческого йогурта;

– 2 чайные ложки французской горчицы;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Брокколи разделите на соцветия. Отварите в кипящей подсоленной воде 3 – 4 минуты, затем сразу переложите в холодную воду, чтобы сохранить цвет и хрусткость капусты.

Огурец помойте, нарежьте вдоль на 4 части, затем поперек – на небольшие кусочки.

Яйца отварите вкрутую в течение 8 минут после закипания воды, охладите, очистите, нарежьте крупными четвертинками или ломтиками.

В большой миске смешайте брокколи, огурец и яйца. Добавьте греческий йогурт, французскую горчицу, соль и перец. Осторожно перемешайте ложкой и подавайте к столу. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: салат с редисом, ветчиной и сыром.