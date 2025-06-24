Его подают в ресторанах: салат, который превратит трапезу в празднование

Есть салаты, вкус которых просто ошеломляет. Так случается, когда в одной тарелке оказываются любимые ингредиенты.

Этот салат порадует хозяек простотой ингредиентов и приготовления. Несколько минут – и на столе невероятное дополнение к любимой трапезе. 24 Канал советует попробовать рецепт, которым поделился портал "Сокровищница рецептов". К теме Готовить минуты, а съедают еще быстрее: рецепт аппетитного паштета для завтрака Рецепт салата с бужениной Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– буженина;

– свежие огурцы;

– вареные яйца;

– укроп;

– майонез. Приготовление: Буженину и огурцы нарезаем ломтиками. Яйца грубо натираем. Укроп измельчаем. Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу. Приятного аппетита! Счастливые родные без лишних усилий: как приготовить яворовский пирог.