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24 июня, 21:07
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Его подают в ресторанах: салат, который превратит трапезу в празднование

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Этот салат порадует вас вкусом и простотой приготовления.
  • Сочетание любимых ингредиентов делает его особенным.

Есть салаты, вкус которых просто ошеломляет. Так случается, когда в одной тарелке оказываются любимые ингредиенты.

Этот салат порадует хозяек простотой ингредиентов и приготовления. Несколько минут – и на столе невероятное дополнение к любимой трапезе. 24 Канал советует попробовать рецепт, которым поделился портал "Сокровищница рецептов".

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Рецепт салата с бужениной

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– буженина;
– свежие огурцы;
– вареные яйца;
– укроп;
– майонез.

Приготовление:

  1. Буженину и огурцы нарезаем ломтиками.
  2. Яйца грубо натираем.
  3. Укроп измельчаем.
  4. Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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