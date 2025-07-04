День салата "Цезарь": 2 рецепта, которые должен приготовить каждый хотя бы раз в жизни

4 июля официально признано Днем салата "Цезарь". Этот классический кулинарный фаворит завоевал сердца и вкусовые рецепторы людей по всему миру, неизменно даря уникальный и восхитительный вкус.

Существует множество вариаций этого блюда, и с какими бы ингредиентами не приготовить, получится оригинально. По случаю праздника 24 Канал подготовил 2 рецепта "Цезаря" – классический с курицей и с креветками.

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Салат "Цезарь" – классический рецепт

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 1 головка салата Ромен;

– 10 штук помидоров черри;

– 5 столовых ложек тертого пармезана;

– 3 ломтика хлеба;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– специи – по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, посыпьте щепоткой перца и соли, выложите на разогретую сковороду-гриль.

Обжарьте курицу со всех сторон до золотистой корочки, затем отставьте остывать. Когда остынет, нарежьте крупными кубиками и положите в большую миску.

Промойте салат ромен и нарежьте его небольшими кусочками, добавьте к нарезанной куриной грудке.

Нарежьте хлеб крупными кубиками и обжарьте на разогретой сковороде со столовой ложкой оливкового масла. Добавьте выдавленный через пресс зубчик чеснока и ждите, пока гренки подрумянятся. Дождитесь, пока они остынут, и добавьте в салат.

Помойте помидоры и разрежьте пополам, добавьте к остальным ингредиентам салата.

В небольшой миске смешайте майонез, горчицу, чеснок и щепотку соли и перца. Полейте салат соусом и щедро посыпьте пармезаном.

Приятного аппетита!

Салат "Цезарь" с креветками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов креветок;

– 1 пучок салата ромен;

– 500 граммов помидоров черри;

– 300 граммов жареных сухариков;

– 180 миллилитров оливкового масла;

– 4 столовые ложки лимонного сока;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1/2 стакана пармезана тертого;

– 2 чайные ложки дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка соли;

– 1/2 чайной ложки черного перца.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Порежьте хлеб на кубики и сбрызните их 1 столовой ложкой масла, выложите на большой противень. Выпекайте до хрустящей корочки снаружи и слегка подрумяненной корочки, примерно 15 минут. Дайте остыть.

Тем временем положите лимонный сок, чеснок, пармезан, горчицу, половину соли и перца в блендер и смешайте до однородной массы. Не выключая блендер, медленно добавьте 3/4 стакана масла. Или же взбейте вместе все ингредиенты, кроме масла, а затем медленно добавьте масло, продолжая взбивать.

В разогретую сковороду или на противень бросьте креветки с оставшимся маслом, соли и перца. Жарьте, перевернув один раз, до полной готовности – примерно 4 минуты.

В большой миске смешайте салат, помидоры, сухарики и креветки. Добавьте заправку и перемешайте, чтобы она покрыла салат. Посыпьте пармезаном.

Готово!

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