Существует множество вариаций этого блюда, и с какими бы ингредиентами не приготовить, получится оригинально. По случаю праздника 24 Канал подготовил 2 рецепта "Цезаря" – классический с курицей и с креветками.
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Салат "Цезарь" – классический рецепт
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 1 головка салата Ромен;
– 10 штук помидоров черри;
– 5 столовых ложек тертого пармезана;
– 3 ломтика хлеба;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– специи – по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, посыпьте щепоткой перца и соли, выложите на разогретую сковороду-гриль.
- Обжарьте курицу со всех сторон до золотистой корочки, затем отставьте остывать. Когда остынет, нарежьте крупными кубиками и положите в большую миску.
- Промойте салат ромен и нарежьте его небольшими кусочками, добавьте к нарезанной куриной грудке.
- Нарежьте хлеб крупными кубиками и обжарьте на разогретой сковороде со столовой ложкой оливкового масла. Добавьте выдавленный через пресс зубчик чеснока и ждите, пока гренки подрумянятся. Дождитесь, пока они остынут, и добавьте в салат.
- Помойте помидоры и разрежьте пополам, добавьте к остальным ингредиентам салата.
- В небольшой миске смешайте майонез, горчицу, чеснок и щепотку соли и перца. Полейте салат соусом и щедро посыпьте пармезаном.
Приятного аппетита!
Салат "Цезарь" с креветками
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов креветок;
– 1 пучок салата ромен;
– 500 граммов помидоров черри;
– 300 граммов жареных сухариков;
– 180 миллилитров оливкового масла;
– 4 столовые ложки лимонного сока;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1/2 стакана пармезана тертого;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка соли;
– 1/2 чайной ложки черного перца.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 градусов. Порежьте хлеб на кубики и сбрызните их 1 столовой ложкой масла, выложите на большой противень. Выпекайте до хрустящей корочки снаружи и слегка подрумяненной корочки, примерно 15 минут. Дайте остыть.
- Тем временем положите лимонный сок, чеснок, пармезан, горчицу, половину соли и перца в блендер и смешайте до однородной массы. Не выключая блендер, медленно добавьте 3/4 стакана масла. Или же взбейте вместе все ингредиенты, кроме масла, а затем медленно добавьте масло, продолжая взбивать.
- В разогретую сковороду или на противень бросьте креветки с оставшимся маслом, соли и перца. Жарьте, перевернув один раз, до полной готовности – примерно 4 минуты.
- В большой миске смешайте салат, помидоры, сухарики и креветки. Добавьте заправку и перемешайте, чтобы она покрыла салат. Посыпьте пармезаном.
Готово!
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