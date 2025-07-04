Існує безліч варіацій цієї страви, і з якими б інгредієнтами не приготувати, вийде оригінально. З нагоди свята 24 Канал підготував 2 рецепти "Цезаря" – класичний з куркою та з креветками.
Читайте також Феєрія літа: ресторанний салат, який не ризикують готувати вдома – а дарма
Салат "Цезар" – класичний рецепт
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 1 головка салату Ромен;
– 10 штук помідорів чері;
– 5 столових ложок тертого пармезану;
– 3 скибки хліба;
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– спеції – на смак.
Приготування:
- Наріжте куряче філе невеликими шматочками, посипте дрібкою перцю і солі, викладіть на розігріту сковороду-гриль.
- Обсмажте курку з усіх боків до золотистої скоринки, потім відставте остигати. Коли охолоне, наріжте великими кубиками і покладіть у велику миску.
- Промийте салат ромен і наріжте його невеликими шматочками, додайте до нарізаної курячої грудки.
- Наріжте хліб великими кубиками й обсмажте на розігрітій сковороді зі столовою ложкою оливкової олії. Додайте видавлений через прес зубчик часнику і чекайте, поки грінки підрум'яняться. Дочекайтеся, поки вони охолонуть, і додайте в салат.
- Помийте помідори та розріжте навпіл, додайте до решти інгредієнтів салату.
- У невеликій мисці змішайте майонез, гірчицю, часник і дрібку солі та перцю. Полийте салат соусом та щедро посипте пармезаном.
Смачного!
Салат "Цезар" з креветками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів креветок;
– 1 пучок салату ромен;
– 500 грамів помідорів чері;
– 300 грамів смажених сухариків;
– 180 мілілітрів оливкової олії;
– 4 столові ложки лимонного соку;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1/2 стакана пармезану тертого;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка солі;
– 1/2 чайної ложки чорного перцю.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 160 градусів. Поріжте хліб на кубики і збризніть їх 1 столовою ложкою олії, викладіть на велике деко. Випікайте до хрусткої скоринки ззовні та злегка підрум'яненої скоринки, приблизно 15 хвилин. Дайте охолонути.
- Тим часом покладіть лимонний сік, часник, пармезан, гірчицю, половину солі та перцю в блендер і змішайте до однорідної маси. Не вимикаючи блендер, повільно додайте 3/4 склянки олії. Або ж збийте разом усі інгредієнти, крім олії, а потім повільно додайте олію, продовжуючи збивати.
- У розігріту сковороду або на деко киньте креветки з рештою олії, солі та перцю. Смажте, перевернувши один раз, до повної готовності – приблизно 4 хвилини.
- У великій мисці змішайте салат, помідори, сухарики та креветки. Додайте заправку і перемішайте, щоб вона покрила салат. Посипте пармезаном.
Готово!
Теж смакуватиме: "Тартар" із томатами й буратою.