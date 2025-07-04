Існує безліч варіацій цієї страви, і з якими б інгредієнтами не приготувати, вийде оригінально. З нагоди свята 24 Канал підготував 2 рецепти "Цезаря" – класичний з куркою та з креветками.

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Салат "Цезар" – класичний рецепт

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 1 головка салату Ромен;

– 10 штук помідорів чері;

– 5 столових ложок тертого пармезану;

– 3 скибки хліба;

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– спеції – на смак.

Приготування:

Наріжте куряче філе невеликими шматочками, посипте дрібкою перцю і солі, викладіть на розігріту сковороду-гриль.

Обсмажте курку з усіх боків до золотистої скоринки, потім відставте остигати. Коли охолоне, наріжте великими кубиками і покладіть у велику миску.

Промийте салат ромен і наріжте його невеликими шматочками, додайте до нарізаної курячої грудки.

Наріжте хліб великими кубиками й обсмажте на розігрітій сковороді зі столовою ложкою оливкової олії. Додайте видавлений через прес зубчик часнику і чекайте, поки грінки підрум'яняться. Дочекайтеся, поки вони охолонуть, і додайте в салат.

Помийте помідори та розріжте навпіл, додайте до решти інгредієнтів салату.

У невеликій мисці змішайте майонез, гірчицю, часник і дрібку солі та перцю. Полийте салат соусом та щедро посипте пармезаном.

Смачного!

Салат "Цезар" з креветками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів креветок;

– 1 пучок салату ромен;

– 500 грамів помідорів чері;

– 300 грамів смажених сухариків;

– 180 мілілітрів оливкової олії;

– 4 столові ложки лимонного соку;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1/2 стакана пармезану тертого;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки чорного перцю.

Приготування:

Розігрійте духовку до 160 градусів. Поріжте хліб на кубики і збризніть їх 1 столовою ложкою олії, викладіть на велике деко. Випікайте до хрусткої скоринки ззовні та злегка підрум'яненої скоринки, приблизно 15 хвилин. Дайте охолонути.

Тим часом покладіть лимонний сік, часник, пармезан, гірчицю, половину солі та перцю в блендер і змішайте до однорідної маси. Не вимикаючи блендер, повільно додайте 3/4 склянки олії. Або ж збийте разом усі інгредієнти, крім олії, а потім повільно додайте олію, продовжуючи збивати.

У розігріту сковороду або на деко киньте креветки з рештою олії, солі та перцю. Смажте, перевернувши один раз, до повної готовності – приблизно 4 хвилини.

У великій мисці змішайте салат, помідори, сухарики та креветки. Додайте заправку і перемішайте, щоб вона покрила салат. Посипте пармезаном.

Готово!

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