Рецепт салата "Грибная поляна": безумно вкусный и питательный
- Салат "Грибная поляна" состоит из картофеля, моркови, копченой куриной грудки, соленых огурцов, яиц, сыра, зеленого лука и консервированных опят, заправленный майонезом.
- Альтернативный салат из крабовых палочек включает мивину, кукурузу, огурцы, зелень и майонез, или вариант с болгарским перцем, помидорами, сыром и кукурузой.
На праздники мы ели немало салатов из дорогих ингредиентов, впрочем есть и другие блюда, которые не уступят вкусом, но гораздо дешевле в приготовлении. Одним из таких является салат "Грибная поляна"
До середины января все еще продолжают отдых и наведываются друг к другу в гости, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм кулинарного блогера Лилии. Если вы ищете что-то вкусное, чем можно порадовать гостей – предлагаем простой и легкий салат.
Как приготовить салат "Грибная поляна"?
Ингредиенты:
2 отварных картофеля;
1 вареная морковь;
250 граммов копченой куриной грудки;
2 соленых огурца;
2 вареных яйца;
100 граммов твердого сыра;
зелёный лук;
консервированные опята;
майонез;
соль по вкусу.
Способ приготовления:
Этот салат готовится слоями, поэтому сначала надо выложить натертый на среднюю терку вареный картофель, немного посолить и сделать сеточку из майонеза, хорошо промазав.
Далее идет вареная морковь натертая на мелкую терку с еще одной сеткой майонеза. Третий слой – это нарезанная кубиками куриная грудка с сеткой майонеза, а после нее идет нарезанный кубиками соленый огурец. После него выкладываются сверху потертые яйца, снова майонез и твердый сыр.
Сверху все надо посыпать мелко нарезанным зеленым луком и консервированными опятами. Однако перед выкладкой на салат их надо выложить на сито, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Вместо опят можно использовать маринованные шампиньоны.
Как сделать салат "Грибная поляна": смотрите видео
Какой еще салат можно подать к столу?
Гостям можно приготовить салат из крабовых палочек, пишет Oboz.ua. Он готовится с добавлением мивины, кукурузы, огурцов, зелени и майонеза, и готов за несколько минут. Альтернативный салат содержит крабовые палочки, вареные яйца, болгарский перец, помидоры, сыр, кукурузу и заправляется майонезом.
Какие еще есть простые рецепты?
Хумус – это ближневосточная закуска из нута, которая является вкусной и полезной благодаря высокому содержанию белка. Для приготовления хумуса используют нут, лимон, чеснок, базилик, вяленые помидоры, оливковое масло, воду, пасту тахини, соль, перец и сладкую паприку.
Салат из простых ингредиентов является отличной идеей для легкого ужина. Яйца, брокколи и сыр делают его очень сытным.