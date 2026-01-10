До середини січня всі ще продовжують відпочинок й навідуються одне до одного в гості, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм кулінарної блогерки Лілії. Якщо ви шукаєте щось смачне, чим можна потішити гостей – пропонуємо простий та легкий салат.
Як приготувати салат "Грибна поляна"?
Інгредієнти:
2 відварені картоплі;
1 варена морква;
250 грамів копченої курячої грудки;
2 солоних огірки;
2 варених яйця;
100 грамів твердого сиру;
зелена цибуля;
консервовані опеньки;
майонез;
сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Цей салат готується шарами, тому спочатку треба викласти натерту на середню терку варену картоплю, трішки посолити й зробити сіточку з майонезу, добре промастивши.
Далі йде варена морква натерта на дрібну терку зі ще однією сіткою майонезу. Третій шар – це нарізана кубиками куряча грудка з сіткою майонезу, а після неї йде нарізаний кубиками солоний огірок. Після нього викладаються зверху потерті яйця, знову майонез і твердий сир.
Зверху все треба посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею й консервованими опеньками. Однак перед викладкою на салат їх треба викласти на сито, щоб стекла вся зайва рідина. Замість опеньків можна використовувати мариновані печериці.
Як зробити салат "Грибна поляна": дивіться відео
Який ще салат можна подати до столу?
Гостям можна приготувати салат з крабових паличок, пише Oboz.ua. Він готується з додаванням мівіни, кукурудзи, огірків, зелені та майонезу, і готовий за декілька хвилин. Альтернативний салат містить крабові палички, варені яйця, болгарський перець, помідори, сир, кукурудзу і заправляється майонезом.
Які ще є прості рецепти?
Хумус – це близькосхідна закуска із нуту, яка є смачною та корисною завдяки високому вмісту білка. Для приготування хумусу використовують нут, лимон, часник, базилік, в'ялені помідори, оливкову олію, воду, пасту тахіні, сіль, перець та солодку паприку.
Салат з простих інгредієнтів є чудовою ідеєю для легкої вечері. Яйця, броколі та сир роблять його дуже ситним.