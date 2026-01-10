До середины января все еще продолжают отдых и наведываются друг к другу в гости, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм кулинарного блогера Лилии. Если вы ищете что-то вкусное, чем можно порадовать гостей – предлагаем простой и легкий салат.

Читайте также Все в восторге от салата "Француз": шедевр из элементарных ингредиентов

Как приготовить салат "Грибная поляна"?

Ингредиенты:

2 отварных картофеля;

1 вареная морковь;

250 граммов копченой куриной грудки;

2 соленых огурца;

2 вареных яйца;

100 граммов твердого сыра;

зелёный лук;

консервированные опята;

майонез;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Этот салат готовится слоями, поэтому сначала надо выложить натертый на среднюю терку вареный картофель, немного посолить и сделать сеточку из майонеза, хорошо промазав.

Далее идет вареная морковь натертая на мелкую терку с еще одной сеткой майонеза. Третий слой – это нарезанная кубиками куриная грудка с сеткой майонеза, а после нее идет нарезанный кубиками соленый огурец. После него выкладываются сверху потертые яйца, снова майонез и твердый сыр.

Сверху все надо посыпать мелко нарезанным зеленым луком и консервированными опятами. Однако перед выкладкой на салат их надо выложить на сито, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Вместо опят можно использовать маринованные шампиньоны.

Как сделать салат "Грибная поляна": смотрите видео

Какой еще салат можно подать к столу?

Гостям можно приготовить салат из крабовых палочек, пишет Oboz.ua. Он готовится с добавлением мивины, кукурузы, огурцов, зелени и майонеза, и готов за несколько минут. Альтернативный салат содержит крабовые палочки, вареные яйца, болгарский перец, помидоры, сыр, кукурузу и заправляется майонезом.

Какие еще есть простые рецепты?