Кабачки – это не только отличная закуска, но и вкусная основа для салата. Он дарит оригинальный вкус и прекрасно компонует с другими ингредиентами.

Даже когда свободного времени мало, возможность вкусно поесть никуда не исчезает. В таком случае на помощь приходят летние салаты, которые порадуют вкусом и питательностью. 24 Канал предлагает приготовить такой салат с кабачками по рецепту портала Ukr.Media. Интересно Настоящее сокровище этого лета: закуска из кабачков, которая мигом исчезает со стола Как приготовить салат с кабачками? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов кабачка;

– 1 столовая ложка кунжута;

– пол чайной ложки меда;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 2 столовые ложки лимонного сока. Приготовление: Молодые кабачки моем и нарезаем на пластины с помощью овощечистки. Кунжут подсушиваем на сухой сковородке. Все ингредиенты для заправки хорошо перемешиваем, мед можно немного подтопить. Кабачок кладем в миску, заправляем и посыпаем кунжутом. Приятного аппетита! Будет сочная и вкусная: как сварить кукурузу с маслом.