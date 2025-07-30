Идеальное дополнение трапезы: самый простой летний салат с кабачками
- Кабачки – замечательная основа для летнего салата.
- Салат с кабачками отличается оригинальным вкусом и хорошо сочетается с другими блюдами.
Кабачки – это не только отличная закуска, но и вкусная основа для салата. Он дарит оригинальный вкус и прекрасно компонует с другими ингредиентами.
Даже когда свободного времени мало, возможность вкусно поесть никуда не исчезает. В таком случае на помощь приходят летние салаты, которые порадуют вкусом и питательностью. 24 Канал предлагает приготовить такой салат с кабачками по рецепту портала Ukr.Media.
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Как приготовить салат с кабачками?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов кабачка;
– 1 столовая ложка кунжута;
– пол чайной ложки меда;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 столовые ложки лимонного сока.
Приготовление:
- Молодые кабачки моем и нарезаем на пластины с помощью овощечистки.
- Кунжут подсушиваем на сухой сковородке.
- Все ингредиенты для заправки хорошо перемешиваем, мед можно немного подтопить.
- Кабачок кладем в миску, заправляем и посыпаем кунжутом.
Приятного аппетита!
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