Нашинковал, заправил – и на стол: салат из красной капусты, который расхваливают все хозяйки

Салат необязательно должен быть изысканным и состоять из многих ингредиентов. Опытные хозяйки сделают хитовое дополнение к гарнирам даже из одного продукта!

Кулинария – это искусство, которое учит создавать уникальные вкусовые композиции даже из самых простых продуктов. И этот салат – очередное доказательство, что это вполне возможно, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Красная капуста, несколько приложений – и трапеза заиграет новыми вкусовыми красками. Будет интересно Он действительно существует: салат из 1 ингредиента, который "даст фору" известным конкурентам Рецепт салата из красной капусты Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– половина головки краснокочанной капусты;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки натурального йогурта;

– 2 столовые ложки измельченной петрушки;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: Капусту шинкуем и выкладываем в миску. Сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем и отставляем на 10 минут. Майонез смешиваем с йогуртом. солим, перчим по вкусу. Добавляем к капусте петрушку и перемешиваем. Заправляем соусом и еще раз хорошо перемешиваем. Приятного аппетита! Скорлупа точно останется целой: важный секрет для варки яиц.