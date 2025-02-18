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18 февраля, 08:34
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Нашинковал, заправил – и на стол: салат из красной капусты, который расхваливают все хозяйки

Лилия Имбировская-Сиваковская

Салат необязательно должен быть изысканным и состоять из многих ингредиентов. Опытные хозяйки сделают хитовое дополнение к гарнирам даже из одного продукта!

Кулинария – это искусство, которое учит создавать уникальные вкусовые композиции даже из самых простых продуктов. И этот салат – очередное доказательство, что это вполне возможно, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Красная капуста, несколько приложений – и трапеза заиграет новыми вкусовыми красками.

Будет интересно Он действительно существует: салат из 1 ингредиента, который "даст фору" известным конкурентам

Рецепт салата из красной капусты

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– половина головки краснокочанной капусты;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки натурального йогурта;
– 2 столовые ложки измельченной петрушки;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту шинкуем и выкладываем в миску.
  2. Сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем и отставляем на 10 минут.
  3. Майонез смешиваем с йогуртом.
  4. солим, перчим по вкусу.
  5. Добавляем к капусте петрушку и перемешиваем.
  6. Заправляем соусом и еще раз хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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