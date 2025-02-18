Нашинковал, заправил – и на стол: салат из красной капусты, который расхваливают все хозяйки
Салат необязательно должен быть изысканным и состоять из многих ингредиентов. Опытные хозяйки сделают хитовое дополнение к гарнирам даже из одного продукта!
Кулинария – это искусство, которое учит создавать уникальные вкусовые композиции даже из самых простых продуктов. И этот салат – очередное доказательство, что это вполне возможно, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Красная капуста, несколько приложений – и трапеза заиграет новыми вкусовыми красками.
Будет интересно Он действительно существует: салат из 1 ингредиента, который "даст фору" известным конкурентам
Рецепт салата из красной капусты
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– половина головки краснокочанной капусты;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки натурального йогурта;
– 2 столовые ложки измельченной петрушки;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Капусту шинкуем и выкладываем в миску.
- Сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем и отставляем на 10 минут.
- Майонез смешиваем с йогуртом.
- солим, перчим по вкусу.
- Добавляем к капусте петрушку и перемешиваем.
- Заправляем соусом и еще раз хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!
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