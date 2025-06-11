Не надоедает и всегда в тренде: еще один вкусный рецепт салата из молодой капусты

Молодая капуста – универсальный ингредиент, который подходит для создания вкусных салатов в сочетании с различными овощами. В частности, одна из самых популярных комбинаций включает морковь, огурцы и кукурузу.

Он легко готовится, получается сочным и хрустящим, а его вкус не оставит равнодушным никого. Рецептом такого салата из молодой капусты делится 24 Канал со ссылкой на Добрые Новости.

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Салат из молодой капусты

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов молодой капусты;

– 1 морковь;

– 1 свежий огурец;

– 400 граммов консервированного горошка;

– 15 граммов петрушки.



Для заправки:

– 15 миллилитров уксуса 9%;

– 30 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 чайные ложки сахара;

– 30 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Возьмите небольшую головку молодой капусты и мелко нашинкуйте ее.

Переложите капусту в миску, натрите к ней молодую морковь. Далее нарежьте огурец тоненькой соломкой. Добавьте его к другим овощам в миске.

Из зелени можете использовать петрушку и укроп. Добавьте банку консервированного горошка и приготовьте заправку.

В отдельную миску влейте уксус, воду, растительное масло, добавьте соль и сахар. Все хорошо перемешайте до полного растворения сахара и соли.

Вылейте заправку к салату и перемешайте. Поставьте его в холодильник хотя бы на 30 минут.

Приятного аппетита!

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