Не надоедает и всегда в тренде: еще один вкусный рецепт салата из молодой капусты
- Молодая капуста является универсальным ингредиентом для салатов. Например, можно совместить ее с морковью, огурцами и кукурузой.
- Такой салат будет идеальным дополнением к любому гарниру и приему пищи.
Молодая капуста – универсальный ингредиент, который подходит для создания вкусных салатов в сочетании с различными овощами. В частности, одна из самых популярных комбинаций включает морковь, огурцы и кукурузу.
Он легко готовится, получается сочным и хрустящим, а его вкус не оставит равнодушным никого. Рецептом такого салата из молодой капусты делится 24 Канал со ссылкой на Добрые Новости.
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Салат из молодой капусты
- Время: 15 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов молодой капусты;
– 1 морковь;
– 1 свежий огурец;
– 400 граммов консервированного горошка;
– 15 граммов петрушки.
Для заправки:
– 15 миллилитров уксуса 9%;
– 30 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 чайные ложки сахара;
– 30 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Возьмите небольшую головку молодой капусты и мелко нашинкуйте ее.
- Переложите капусту в миску, натрите к ней молодую морковь. Далее нарежьте огурец тоненькой соломкой. Добавьте его к другим овощам в миске.
- Из зелени можете использовать петрушку и укроп. Добавьте банку консервированного горошка и приготовьте заправку.
- В отдельную миску влейте уксус, воду, растительное масло, добавьте соль и сахар. Все хорошо перемешайте до полного растворения сахара и соли.
- Вылейте заправку к салату и перемешайте. Поставьте его в холодильник хотя бы на 30 минут.
Приятного аппетита!
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