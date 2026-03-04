Укр Рус
4 марта, 13:45
2

Этот забытый салат за 10 минут – просто чудо: идеально к любому гарниру

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Забытый салат из моркови станет отличным решением на каждый день.
  • По желанию можно просто менять заправку – так он каждый раз будет смаковать по-новому.

Что бы вы ни готовили – сочный овощной акцент всегда будет уместным. Особенно, когда на это нужно всего несколько минут.

"Корейский" вариант – это далеко не единственное решение, которое можно создать с сочной морковью. Обязательно попробуйте этот рецепт, который порадует вкусом и оригинальностью, советует Kwestia Smaku.

Как быстро сделать вкусный салат из моркови?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 – 3 морковки; 
– несколько зубчиков чеснока; 
– горсть грецких орехов;
– сметана или майонез для заправки;
– соль и перец по вкусу.

Несколько минут – и салат на столе / Фото "Готовим вкусно"

Приготовление:

  1. Очищенную морковь натрите на крупной терке, а зубчики чеснока измельчите с помощью пресса или мелкой терки для остроты и аромата.
  2. Грецкие орехи порубите ножом так, чтобы кусочки чувствовались в блюде.
  3. В глубокой миске соедините морковную стружку, чесночную массу и орехи, после чего добавьте любимые специи и заправьте все майонезом.
  4. Если моркови не хватает естественной сладости, сбалансируйте вкус щепоткой сахара (примерно треть чайной ложки).
  5. Для разнообразия попробуйте альтернативный вариант: вместо орехов добавьте полстакана предварительно распаренного изюма.

Как еще можно заправить этот салат?

Замените майонез смесью греческого йогурта и небольшого количества мягкой горчицы. Такой соус сохранит необходимую кремовую текстуру, но придаст блюду приятной свежести и едва заметной остроты, которая идеально подчеркивает естественную сладость моркови, подсказывает Doradca smaku.

В такую заправку стоит добавить несколько капель лимонного сока или ложку меда для создания идеального баланса.

