Этот забытый салат за 10 минут – просто чудо: идеально к любому гарниру

Что бы вы ни готовили – сочный овощной акцент всегда будет уместным. Особенно, когда на это нужно всего несколько минут.

"Корейский" вариант – это далеко не единственное решение, которое можно создать с сочной морковью. Обязательно попробуйте этот рецепт, который порадует вкусом и оригинальностью, советует Kwestia Smaku.

К теме Салат "Мадам" – рецепт на каждый день и на праздник: максимум вкуса без лишних затрат

Как быстро сделать вкусный салат из моркови?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 морковки;

– несколько зубчиков чеснока;

– горсть грецких орехов;

– сметана или майонез для заправки;

– соль и перец по вкусу.

Несколько минут – и салат на столе / Фото "Готовим вкусно"

Приготовление:

Очищенную морковь натрите на крупной терке, а зубчики чеснока измельчите с помощью пресса или мелкой терки для остроты и аромата. Грецкие орехи порубите ножом так, чтобы кусочки чувствовались в блюде. В глубокой миске соедините морковную стружку, чесночную массу и орехи, после чего добавьте любимые специи и заправьте все майонезом. Если моркови не хватает естественной сладости, сбалансируйте вкус щепоткой сахара (примерно треть чайной ложки). Для разнообразия попробуйте альтернативный вариант: вместо орехов добавьте полстакана предварительно распаренного изюма.

Как еще можно заправить этот салат?

Замените майонез смесью греческого йогурта и небольшого количества мягкой горчицы. Такой соус сохранит необходимую кремовую текстуру, но придаст блюду приятной свежести и едва заметной остроты, которая идеально подчеркивает естественную сладость моркови, подсказывает Doradca smaku.

В такую заправку стоит добавить несколько капель лимонного сока или ложку меда для создания идеального баланса.

Что еще вкусного приготовить?