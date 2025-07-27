Пригодится много раз: как приготовить изысканный салат из элементарной моркови

Этот салат идеально дополнит любую вашу трапезу. Не надо играться со сложными ингредиентами – шедевр можно создать значительно проще.

Этот элементарный салат – отличная возможность придать застолью пикантных ноток. Его главный секрет заключается в заправке, которую вы также обязательно отметите, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Как приготовить вкусный салат из моркови?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 – 400 граммов моркови;

– 100 граммов сметаны;

– майонез;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Натрите морковь на терке длинными, тонкими лентами. Посыпьте морковь щепоткой соли, слегка помните руками и оставьте на 10 минут. Смешайте немного сметаны с майонезом, добавьте горчицу, щепотку соли, щепотку сахара для сбалансированного вкуса, немного молотого черного перца. Вкус прекрасно дополнит молотый кориандр. Всыпьте в заправку измельченные в пыль грецкие орехи, а также чеснок, не пропущенный через пресс, а очень мелко нарезанный ножом или растертый в ступке. Заправьте салат, по желанию перед подачей можно сбрызнуть его лимонным соком.

Приятного аппетита!

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