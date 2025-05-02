2 мая, 08:45
Ко всему подходит и невероятно вкусный: самый простой рецепт итальянского огуречного салата
Этот салат подарит нотки свежести для любой трапезы. Он быстрый в приготовлении, а вкусовые акценты в нем подобраны просто идеально.
Несколько минут – и свежий салат уже на вашем столе. Как и большинство "представителей" итальянской кухни, он олицетворяет сочетание минимума усилий и фантастического результата, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Рецепт итальянского салата из огурца
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 столовая ложка сока лимона;
– 1 зубчик чеснока;
– пол чайной ложки орегано;
– пол чайной ложки базилика;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 огурец;
Приготовление:
- Выжмите сок из лимона в отдельную мисочку. Огурец нарежьте тонкими ломтиками.
- Раздавите зубчик чеснока в ступке или с помощью ножа.
- Соедините в одной емкости нарезанный огурец, измельченный чеснок и лимонный сок. Добавьте оливковое масло, а также посыпьте все орегано и базиликом. Помешайте до однородности.
Приятного аппетита!
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