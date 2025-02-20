Как приготовить вкусный салат из пекинской капусты – 3 самых удачных рецепта
Поскольку зимний сезон приносит дефицит свежих овощей и фруктов, салат с пекинской капустой является одним из идеальных блюд, как на каждый день, так и на праздник. У этого салата множество вариаций с разнообразными ингредиентами – с сухариками и колбасой, с майонезом или без него.
24 Канал подготовил подборку из 3 вкусных рецептов салатов из пекинской капусты. Каждый найдет идеальный для себя!
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3 рецепта салата из пекинской капусты
- Салат из пекинской капусты и кукурузы
Ингредиенты:
– 250 граммов капусты пекинской;
– 100 граммов кукурузы консервированной;
– 1 огурец свежий;
– 1 яйцо;
– 50 граммов сметаны или майонеза;
– петрушка свежая;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Яйцо отварите вкрутую, почистите и нарежьте соломкой.
- Пекинскую капусту вымойте, нарежьте тонкими полосками.
- Огурец вымойте и тоже нарежьте соломкой. Петрушку измельчите.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу. Посолите и поперчите по своему вкусу и заправьте салат.
Готово!
- Салат из пекинской капусты с курицей и сухариками
Ингредиенты:
– 500 граммов капусты пекинской;
– 150 граммов филе курицы;
– 150 граммов кукурузы консервированной;
– 1 огурец свежий;
– 150 – 200 граммов сухариков;
– 2 столовые ложки сока лимона;
– 3 – 4 столовые ложки сметаны или майонеза;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Сухарики для салата можете купить, а можете сделать в духовке. Для этого нарежьте хлеб небольшими кубиками, выложите на противень и прожарьте в духовке 10 минут при температуре 160 градусов.
- Несколько ложек оливкового или подсолнечного масла смешайте с солью. Выложите сухарики в миску с маслом и хорошо перемешайте. После этого высыпьте их на противень и снова в духовку еще на 10 минут, периодически помешивая.
- Филе курицы нарежьте кубиками. Свежий огурец помойте и порежьте кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Все положите в салатник.
- С консервированной кукурузы слейте сок и добавьте ее к салату. Посолите, поперчите по своему вкусу. Заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте.
- Перед подачей на стол посыпьте салат зеленью и добавьте сухарики.
Готово!
Салат из пекинской капусты без майонеза
Ингредиенты:
– 1 кочан пекинской капусты;
– 1 штука паприки красной;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки рисового или яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка сахара;
– зелень свежая,
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте пекинскую капусту. Порежьте красную паприку на тонкие полоски. Смешайте все в одной миске.
- Морковь нарежьте соломкой, добавьте к салату. Нарежьте полукольцами лук.
- Приготовьте соус для салата – смешайте оливковое масло, уксус, сахар, соль и перец. Тщательно все перемешайте до образования однородной массы – сахар должен полностью раствориться. По желанию, сахар можно заменить медом.
- Заправьте салат соусом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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