Как приготовить вкусный салат из пекинской капусты – 3 самых удачных рецепта

Поскольку зимний сезон приносит дефицит свежих овощей и фруктов, салат с пекинской капустой является одним из идеальных блюд, как на каждый день, так и на праздник. У этого салата множество вариаций с разнообразными ингредиентами – с сухариками и колбасой, с майонезом или без него.

24 Канал подготовил подборку из 3 вкусных рецептов салатов из пекинской капусты. Каждый найдет идеальный для себя! Читайте также Не шуба и не винегрет: салат из свеклы, который станет вашим любимым 3 рецепта салата из пекинской капусты Салат из пекинской капусты и кукурузы Ингредиенты:

– 250 граммов капусты пекинской;

– 100 граммов кукурузы консервированной;

– 1 огурец свежий;

– 1 яйцо;

– 50 граммов сметаны или майонеза;

– петрушка свежая;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Яйцо отварите вкрутую, почистите и нарежьте соломкой.

Пекинскую капусту вымойте, нарежьте тонкими полосками.

Огурец вымойте и тоже нарежьте соломкой. Петрушку измельчите.

Смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу. Посолите и поперчите по своему вкусу и заправьте салат. Готово! Салат из пекинской капусты с курицей и сухариками Ингредиенты:

– 500 граммов капусты пекинской;

– 150 граммов филе курицы;

– 150 граммов кукурузы консервированной;

– 1 огурец свежий;

– 150 – 200 граммов сухариков;

– 2 столовые ложки сока лимона;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны или майонеза;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Сухарики для салата можете купить, а можете сделать в духовке. Для этого нарежьте хлеб небольшими кубиками, выложите на противень и прожарьте в духовке 10 минут при температуре 160 градусов.

Несколько ложек оливкового или подсолнечного масла смешайте с солью. Выложите сухарики в миску с маслом и хорошо перемешайте. После этого высыпьте их на противень и снова в духовку еще на 10 минут, периодически помешивая.

Филе курицы нарежьте кубиками. Свежий огурец помойте и порежьте кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Все положите в салатник.

С консервированной кукурузы слейте сок и добавьте ее к салату. Посолите, поперчите по своему вкусу. Заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте.

Перед подачей на стол посыпьте салат зеленью и добавьте сухарики. Готово! Салат из пекинской капусты без майонеза Ингредиенты:

– 1 кочан пекинской капусты;

– 1 штука паприки красной;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки рисового или яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка сахара;

– зелень свежая,

– соль – по вкусу. Приготовление: Нарежьте пекинскую капусту. Порежьте красную паприку на тонкие полоски. Смешайте все в одной миске.

Морковь нарежьте соломкой, добавьте к салату. Нарежьте полукольцами лук.

Приготовьте соус для салата – смешайте оливковое масло, уксус, сахар, соль и перец. Тщательно все перемешайте до образования однородной массы – сахар должен полностью раствориться. По желанию, сахар можно заменить медом.

Заправьте салат соусом и подавайте к столу. Приятного аппетита! Не пропустите: легкий и полезный салат с тунцом, помидором, авокадо, оливками и моцареллой.