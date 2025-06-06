2 ингредиента и самый лучший летний салат готов: понравится абсолютно всем

Летом не хочется проводить много времени на кухне, а наоборот наслаждаться легкими блюдами. И есть простое решение: салат из двух ингредиентов, который идеально соответствует сезону.

И готовится всего за несколько минут. Рецептом салата из пекинской капусты и копченой курицы делится 24 Канал со ссылкой на Сенсация. Читайте также Легкий летний салат, который идеально дополнит барбекю: рецепт на уикенд Салат из пекинской капусты и копченой курицы Время: 10 минут

10 минут Порции: 2 – 4 Ингредиенты:

– 500 граммов пекинской капусты;

– 1 копченое бедрышко.



Для заправки:

– 30 миллилитров соевого соуса;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 зубчик чеснока. Приготовление: Пекинскую капусту избавьте от твердой серединки, а мягкие листочки нарежьте не очень тоненькой соломкой.

Окорочок избавьте от косточки и нарежьте на кубики. Смешайте 2 основных ингредиента.

В отдельной посуде соедините соевый соус, майонез и горчицу. Зубчик чеснока очистите и пропустите через пресс. Тщательно перемешайте до однородности.

Заправьте салат полученной заправкой, перемешайте и подавайте к столу. Готово! Тоже вкусно: салат с копченой курицей и сухариками.