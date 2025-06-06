6 июня, 14:10
2 ингредиента и самый лучший летний салат готов: понравится абсолютно всем
Основні тези
- Салат из пекинской капусты с копченой курицей – аппетитный и сытный на каждый день.
- Он готовится быстро и из обычных продуктов. Подойдет и как перекус, и как полноценный прием пищи.
Летом не хочется проводить много времени на кухне, а наоборот наслаждаться легкими блюдами. И есть простое решение: салат из двух ингредиентов, который идеально соответствует сезону.
И готовится всего за несколько минут. Рецептом салата из пекинской капусты и копченой курицы делится 24 Канал со ссылкой на Сенсация.
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Салат из пекинской капусты и копченой курицы
- Время: 10 минут
- Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– 500 граммов пекинской капусты;
– 1 копченое бедрышко.
Для заправки:
– 30 миллилитров соевого соуса;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 зубчик чеснока.
Приготовление:
- Пекинскую капусту избавьте от твердой серединки, а мягкие листочки нарежьте не очень тоненькой соломкой.
- Окорочок избавьте от косточки и нарежьте на кубики. Смешайте 2 основных ингредиента.
- В отдельной посуде соедините соевый соус, майонез и горчицу. Зубчик чеснока очистите и пропустите через пресс. Тщательно перемешайте до однородности.
- Заправьте салат полученной заправкой, перемешайте и подавайте к столу.
Готово!
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