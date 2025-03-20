"Нежность" – удачное название: быстрый салат из пекинской капусты, который и на праздничный стол поставишь

Салаты с пекинской капустой обладают особым колоритом. Стоит добавить всего несколько ингредиентов, чтобы на столе оказался один из лучших салатов, которые вам приходилось пробовать.

Этот салат вы будете готовить всего несколько минут, однако с первого же кусочка поймете, что он будет уместным и во время праздничных приготовлений. Если день был тяжелым и долго колдовать над ужином нет сил – он также придет на помощь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Вкусненькое".

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Рецепт салата "Нежность"

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 средняя головка пекинской капусты;

– 2 банки консервированного тунца (по 180 граммов);

– 6 вареных яиц;

– банка консервированной кукурузы;

– 1 красный лук;

– 3 столовые ложки майонеза или другой заправки.

Приготовление:

Яйца варим и нарезаем маленькими кубиками. Шинкуем пекинскую капусту тонкими полосками. Тунец разминаем вилкой, сливаем лишнюю жидкость. Лук нарезаем кубиками, по желанию его можно предварительно замариновать. Смешиваем все ингредиенты, добавляем кукурузу. Заправляем майонезом или другим соусом, перемешиваем. Перед подачей можно придать ему красивую форму с помощью кулинарного кольца. Подаем сразу или оставляем в холодильнике, чтобы вкусы еще лучше сочетались.

Приятного аппетита!

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