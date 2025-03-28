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28 марта, 22:48
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Легендарное трио: салат из пекинской капусты, огурца и помидоров – он никогда не надоедает

Лилия Имбировская-Сиваковская

Есть сочетания ингредиентов, которые можно смаковать хоть каждый день. Этот салат не просто вкусная закуска – он вполне заслуживает постоянное место на вашем столе.

Очарование некоторых салатов заключается в том, что правильное сочетание самых простых ингредиентов создает просто удивительную вкусовую гармонию. Неудивительно, что их хочется готовить каждый день, с каким бы гарниром их не пришлось бы подавать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Одну минуту".

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Рецепт салата из пекинской капусты, огурца и помидоров

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 320 граммов пекинской капусты;
– 2 помидора;
– 120 граммов огурцов;
– ½ столовой ложки растительного масла;
– 5 граммов укропа;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Огурцы и помидоры нарезаем полукольцами.
  2. Мелко рубим пекинскую капусту.
  3. Смешиваем ингредиенты и заправляем салат, солим и перчим.
  4. По желанию можно добавить кунжут или другие добавки.

Приятного аппетита!

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