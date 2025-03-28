Легендарное трио: салат из пекинской капусты, огурца и помидоров – он никогда не надоедает

Есть сочетания ингредиентов, которые можно смаковать хоть каждый день. Этот салат не просто вкусная закуска – он вполне заслуживает постоянное место на вашем столе.

Очарование некоторых салатов заключается в том, что правильное сочетание самых простых ингредиентов создает просто удивительную вкусовую гармонию. Неудивительно, что их хочется готовить каждый день, с каким бы гарниром их не пришлось бы подавать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Одну минуту". Не пропустите Прабабушки в этом разбирались: проверенный рецепт "Львовского" кулича от Дарьи Цвек Рецепт салата из пекинской капусты, огурца и помидоров Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 320 граммов пекинской капусты;

– 2 помидора;

– 120 граммов огурцов;

– ½ столовой ложки растительного масла;

– 5 граммов укропа;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Огурцы и помидоры нарезаем полукольцами. Мелко рубим пекинскую капусту. Смешиваем ингредиенты и заправляем салат, солим и перчим. По желанию можно добавить кунжут или другие добавки. Приятного аппетита! Ею восхищался еще Котляревский: рецепт древней украинской шпундра.