Простой и бюджетный: готовим салат из пекинской капусты с сухариками

Салат из пекинской капусты приобретает все большую популярность. Он легко готовится и имеет нейтральный вкус, что позволяет использовать широкий спектр комбинаций ингредиентов.

От курицы и ветчины до кукурузы, огурцов, сухариков и крабовых палочек – возможности безграничны. Сегодня 24 Канал делится рецептом салата из пекинской капусты с сухариками. Читайте также Классика, что вкусно каждый раз как впервые: салат из плавленых сырков на гренки Салат из пекинской капусты с сухариками Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 500 граммов капусты пекинской;

– 150 граммов филе курицы;

– 150 граммов кукурузы консервированной;

– 1 огурец;

– 150 – 200 граммов сухариков;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 3 – 4 столовые ложки масла оливкового;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Сухарики для салата можно купить, а можно сделать самому в духовке. Для этого нарежьте хлеб небольшими кубиками, выложите на противень и прожарьте в духовке 10 минут при температуре 160 градусов.

Несколько ложек оливкового или подсолнечного масла смешайте с солью. Выложите сухарики в миску с маслом и хорошо перемешайте. Добавьте французские или итальянские травы.

После этого высыпьте их на противень и положите снова в духовку при 160 градусов еще на 10 минут, периодически помешивая.

Филе курицы – вареной или копченой – нарежьте кубиками. Свежий огурец помойте и порежьте кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Все сложите в салатник.

С консервированной кукурузы слейте сок и добавьте ее к салату. Посолите, поперчите по вкусу.

Заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Перед подачей на стол посыпьте его зеленью и добавьте сухарики. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: крабовый салат с оригинальным ингредиентом.